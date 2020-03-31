اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:19 م
خالد صلاح
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تعيين مستشار خاص للحكومة الكندية فى مأساة الطائرة الأوكرانية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:56 م
تعيين مستشار خاص للحكومة الكندية فى مأساة الطائرة الأوكرانية حطام الطائرة الأوكرانية
أ ش أ

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عين رئيس الوزراء الكندى، جستن ترودو، اليوم، الثلاثاء، رالف جودال، مستشارا خاصا للحكومة فى مأساة الرحلة الجوية الأوكرانية الدولية، التى أسقطتها إيران بالقرب من طهران.
 
وذكر بيان صادر من رئاسة الوزراء، أنه بصفته مستشارا خاصا، سيدرس جودال الدروس المستفادة من رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية والكوارث الجوية الأخرى. ويضع إطارا لتوجيه استجابات كندا للكوارث الجوية الدولية وتقديم توصيات حول أفضل الممارسات، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن الأدوات والآليات اللازمة لمنع الأحداث المستقبلية. 
 
وقال رئيس الوزراء الكندي "لم تكن مأساة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية لتحدث أبدا، وتستحق عائلات الضحايا وأحبائهم معرفة كيف ولماذا حدث ذلك. بينما نعمل على منحهم المساءلة والعدالة التي يستحقونها، نحتاج أيضا إلى تطوير استراتيجية حول أفضل طريقة للاستجابة للكوارث الجوية الدولية."
 
وأضاف "واثق من أن رالف جودال لديه الخبرة لمساعدتنا في تحديد أفضل الممارسات، ودعم الجهود لضمان تعويض العائلات بشكل صحيح .. كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر السكرتير البرلماني عمر الغبرة على جميع أعماله المستمرة في هذا الصدد".
 
وكانت إيران قالت فى فبراير الماضى إن الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التى أسقطتها أصيب بأضرار جسيمة وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.
 
وفى وقت سابق أكد الرئيس الإيراني حسن روحانى  ، أن إسقاط الطائرة الأوكرانية كان خطأ كبيرا والتأخر عن إعلان المسؤولية أضر بإيران ، وأن بلاده تواجه عقوبات غير مسبوقة . 
 
وكانت طهران شهدت يناير الماضى سقوط  طائرة أوكرانية فى المجال الجوى الايرانى وأسفر الحادث عن مصرع  176 شخصا .

كندا

إيران

سياسة

الطائرة الأوكرانية

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