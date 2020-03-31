اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:15 م
خالد صلاح
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تعقيم سفينة الجرارات الجديدة بميناء الإسكندرية القادمة من أمريكا.. صور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:25 م
تعقيم سفينة الجرارات الجديدة بميناء الإسكندرية القادمة من أمريكا.. صور تطهير وتعقيم سفينة الجرارات الجديدة بميناء الإسكندرية القادمة من أمريكا
الإسكندرية أسماء على بدر

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قامت إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بتعقيم وتطهير السفينة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية المحملة بـ 20 جرار سكة حديد جديدة (الدفعة الثانية) ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرار جديد وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي، حيث تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة GE Transportation wabtec.

أضاف البيان الصادر عن الميناء اليوم، أن وزير النقل الفريق كامل الوزير، شاهد تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التى تحمل الجرارات، بالإضافة إلى تعقيم السفينة والجرارات والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة.

جدير بالذكر أنه استقبل وزير النقل المهندس كامل الوزير، فى ميناء الإسكندرية اليوم الدفعة الثانية ( 20 جرار سكة حديد جديدة)، حيث تم إنزال الجرارات من السفينة القادمة، ثم وضع الجرارات على  قضبان السكك الحديدية بالميناء تمهيدها لنقلها إلى ورش الفرز بمحطة مصر بالقاهرة لتجهيزها للعمل.

وقدم وزير النقل التهنئة  للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى على وصول الدفعة الثانية من هذه الصفقة الهامة، مؤكداً على الدور الكبير للرئيس فى نهو هذه الصفقة مع جنرال اليكتريك وإصراره الكبير على تنفيذها، مضيفا أن وصول الدفعة الثانية من الجرارات  يعتبر استكمالا لمراحل جنى ثمار التعاقدات الضخمة التى أبرمتها وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية والخاصة بشراء جرارات وعربات جديدة والتطوير الشامل لكل عناصر منظومة السكك الحديدية، وذلك  لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مشيرا إلى أن الجرارات الجديدة التى وصلت حتى الآن (30 جرار) هى أول جرارات جديدة تنضم إلى أسطول جرارات هيئة سكك حديد مصر منذ  (2009)أى منذ 11 سنة.

وأشار المهندس كامل الوزير إلى أن الصفقة تدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الأسطول الحالى من جرارات السكة الحديد بما يسهم فى زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات الجمهور  من مستخدمى السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية، لافتا إلى أن تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم أيضا فى زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد بما يقلل من الأعباء على الطرق، ويساهم فى زيادة موارد السكة الحديد، بما يعود ايجابيا على الخدمة المقدمة .

وأوضح الوزير أن إجمالى قيمة توريد 110 جرارا  وإعادة تأهيل 81 جرار وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفنى 602.05 مليون دولار  مضيفا أن الشركة المصنعة قامت بتصنيع 50 جرار جديد تم توريد منهم 30 جرار كدفعة أولى، وسوف يتوالى توريد باقى الجرارات الجديدة تباعًا، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه، مضيفا أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد بمصانع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفيما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك، الذى يتم داخل ورشة التبين للسكك الحديدية فقد تم الانتهاء من 6 جرارات، وسيتوالى إعادة تأهيل باقى الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمنى المحدد، مشيرا إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.

تطهير وتعقيم سفينة الجرارات الجديدة بميناء الإسكندرية القادمة من أمريكا (1)
تطهير وتعقيم سفينة الجرارات الجديدة بميناء الإسكندرية القادمة من أمريكا
 
تطهير وتعقيم سفينة الجرارات الجديدة بميناء الإسكندرية القادمة من أمريكا (2)
تطهير وتعقيم سفينة الجرارات الجديدة بميناء الإسكندرية القادمة من أمريكا
 
تطهير وتعقيم سفينة الجرارات الجديدة بميناء الإسكندرية القادمة من أمريكا (3)
تطهير وتعقيم سفينة الجرارات الجديدة بميناء الإسكندرية القادمة من أمريكا
تطهير وتعقيم سفينة الجرارات الجديدة بميناء الإسكندرية القادمة من أمريكا (4)
تطهير وتعقيم سفينة الجرارات الجديدة بميناء الإسكندرية القادمة من أمريكا
تطهير وتعقيم سفينة الجرارات الجديدة بميناء الإسكندرية القادمة من أمريكا (5)
تطهير وتعقيم سفينة الجرارات الجديدة بميناء الإسكندرية القادمة من أمريكا
 
تطهير وتعقيم سفينة الجرارات الجديدة بميناء الإسكندرية القادمة من أمريكا (6)
تطهير وتعقيم سفينة الجرارات الجديدة بميناء الإسكندرية القادمة من أمريكا
 
تطهير وتعقيم سفينة الجرارات الجديدة بميناء الإسكندرية القادمة من أمريكا (7)
تطهير وتعقيم سفينة الجرارات الجديدة بميناء الإسكندرية القادمة من أمريكا
 
تطهير وتعقيم سفينة الجرارات الجديدة بميناء الإسكندرية القادمة من أمريكا (8)
تطهير وتعقيم سفينة الجرارات الجديدة بميناء الإسكندرية القادمة من أمريكا

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