تعرف على مدارس صرف المعاشات بالإسكندرية بالتنسيق مع مكاتب البريد

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة يوسف الديب وكيل الوزارة بالإسكندرية، أنه قد تم التنسيق بين المديرية والإدارة العامة للبريد بالإسكندرية، لاختيار مدارس بجوار مكاتب البريد لصرف المعاشات، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة تعاون وتكاتف جميع أجهزة الدولة لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ومنع التكدس بمكاتب البريد وتقليل التجمعات حفاظا على حياة المواطنين.



وجرى الاستعانة ببعض المدارس المجاورة لمكاتب البريد لصرف معاشات شهر أبريل وفق المواعيد المحددة من هيئة البريد، على أن يكون صرف المعاشات الأقل من ألف جنيه أيام 1و2 و3 أبريل، ولفئة المعاشات من ألف حتى ألفى جنيه خلال أيام 5 و6 و7 أبريل، وللفئة التى تزيد عن ألفى جنيه يومى 8 و9 أبريل القادم، مع الأخذ فى الاعتبار أن الذين لم يصرفوا فى الأيام المحددة يمكنهم الصرف يوم 12 من أبريل



والمدارس التى تم اختيارها لصرف المعاشات بالإسكندرية هى :



مكتب بريد رأس التين والمدرسة المجاورة هى قام أمين الإعدادية، مكتب بريد الأنفوشى والمدرسة المجاورة هى المنيا الشرقية الإعدادية، الرأس السوداء والمدرسة المجاورة هى الراس السوداء الصناعية، مكتب بريد مدينة فيصل والمدرسة هى مدرسة الفاروق الابتدائية، مدرسة الأندلس والحجاز الابتدائية، مكتب بريد العصافرة والمدرسة المجاورة هى مدرسة الشيماء الابتدائية، مكتب بريد عزبة محسن والمدرسة المجاورة هى مدرسة محسن الجديدة الإعدادية، مكتب بريد جمعية خورشيد والمدرسة هى مدرسة أحمد حمدى الابتدائية، مكتب بريد السرايا والمدرسة المجاورة سيدى بشر القديمة الاعدادية وجمال عبد الناصر الثانوية، مكتب بريد مساكن دربالة والمدرسة هى المحمدية الابتدائية، مكتب بريد المندرة والمدرسة هى عبد الخالق حسونة الابتدائية، مكتب بريد المعمورة البلد والمدرسة هى الشهيد محمد حمدى الابتدائية ومدرسة مى زيادة الثانوية، مكتب بريد طوسون والمدرسة هى الزعيم السادات الابتدائية، مكتب بريد أبو قير والمدرسة هى مجدى ابو اليزيد الابتدائية، مكتب بريد الاسكان الصناعى والمدرسة هى أختناتون الابتدائية، مكتب بريد تفتيش السيوف والمدرسة هى عمر مكرم الابتدائية، مكتب عمر المختار والمدرسة هى عمر المختار الابتدائية، مكتب باكوس الرئيسى والمدرسة هى الناصرية الثانوية، مكتب باكوس الفرعى والمدرسة هى الظاهرية الإعدادية بنات، مكتب مسجد الصحابة والمدرسة هى أحمد شوقى اعدادية بنات، مكتب سانستيفانو والمدرسة هى هدى شعراوى الثانوية، مكتب عزبة سعد والمدرسة هى العروة الوثقى الابتدائية، مكتب غيط العنب والمدرسة هى غيط العنب الابتدائية، النيل الاعدادية، مكتب محرم بك والمدرسة هى عمرو بن العاص الابتدائية، مكتب بريد غربال والمدرسة هى النهضة النوبية الاعدادية، مكتب محرم بك ثانى والمدرسة هى المشير احمد بدوى الثانوية، مكتب أمبروزو والمدرسة هى ابن أنس الرسمية لغات، مكتب بريد العطارين والمدرسة هى جمال عبد الناصر الإعدادية.



وقد أصدر يوسف الديب وكيل الوزارة تعليماته لمديرى عموم الإدارات التعليمية وإدارة الأمن بالمديرية لتقديم الدعم الكامل للإدارة العامة للبريد بالمدارس التى تم اختيارها للاستعانة بها فى إدارات المنتزه وشرق ووسط والجمرك وغرب لتنظيم الصرف بطريقة تليق بمؤسسات الدولة والمواطنين مع مراعاة وجود مسافات كافية بين المواطنين لا تقل عن المتر لمنع التجمعات.