تعرف على تفاصيل جدول مواعيد صرف معاشات أبريل بمكاتب البريد الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد، تفاصيل جدول مواعيد صرف معاشات شهر أبريل في مكاتب البريد منعاً للتكدس والتزاحم بين المواطنين، حيث يبدأ صرف المعاشات بداية من غد الأربعاء الموافق 1 أبريل 2020 طبقاً لجدول الصرف الأتى بمكاتب البريد.

وشمل جدول مواعيد صرف معاشات شهر أبريل في مكاتب البريد مايلى (أقل من 1000 جنيه يتم الصرف أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة 1 و2 و4 أبريل - من 1000 إلى 2000 جنيه، يتم الصرف أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة 5و6و7 أبريل - أكثر من 2000 جنيه، يتم الصرف يومى الأربعاء والخميس الموافقين 8 و9 أبريل - من لم يصرف في أيامه المحددة، يتم الصرف اعتباراً من الأحد 12 أبريل - السماح باستخدام كافة البطاقات المتوقفة خلال الأشهر الثلاث القادمة - السيستم سوف يعمل طبقاً للمواعيد السابقة الذكر فقط).

وكان المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، قد وجده كافة الجهات التنفيذية والأمنية بإتباع كافة التدابير الوقائية التي من شأنها منع التكدس والإزدحام وضرورة التنسيق بين كلاً من الأجهزة الأمنية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومنطقة بريد الأقصر والشركة المصرية للإتصالات لتنفيذ الخطوات التالية:-

أولاً : نقل أعمال صرف المعاشات من مكاتب البريد الأتية:- (مكتب بريد سيدي ابو الحجاج بالأقصر - مكتب بريد العضايمة بإسنا - مكتب بريد المساوية بإسنا)، وتخصيص عدد 3 مدارس لصرف معاشات المواطنين منعاً للزحام في مكاتب البريد وهم:- (مدرسة ابو بكر الصديق التجريبية بمدينة الأقصر - مدرسة العضايمة الابتدائية بمدينة إسنا - مدرسة المساوية الابتدائية بمدينة اسنا).