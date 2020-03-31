اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:00 ص
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تعرف على أماكن منافذ بيع السلع الغذائية والمطهرات بالمنوفية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:00 ص
تعرف على أماكن منافذ بيع السلع الغذائية والمطهرات بالمنوفية منفذ بيع للسلع الغذائية والمطهرات بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار فتح منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية والمطهرات بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحةأضاف محافظ المنوفية أنه سيتم توفير منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية والمطهرات بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة الثلاثاء بمدينة الباجور والأربعاء بمدينة منوف والخميس بمدينة أشمون، وذلك للتصدى للممارسات الاحتكارية وغلاء الأسعار التى يفرضها بعض التجار على المواطنين فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.

 

حيث أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بأنه تم توزيع المنافذ المتنقلة، وتم توفير 6 منافذ متحركة بمدينة الشهداء أمام موقف الأتوبيس (بمجمع المواقف) بمدينة الشهداء، و قريتى العراقية وكفر عشما التابعة للمركز، حيث يتم بيع سلع غذائية أساسية وبقالة جافة ولحوم ودواجن ومطهرات وخضروات .

 

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية استمرار التنسيق مع القوات المسلحة لتوفير العديد من المنافذ الثابتة و المتحركة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية وبأسعار مناسبة، مؤكداً تذليل كافة المعوقات التي تواجههم بهدف دعم المواطن ومحاربة الغلاء وخاصة فى ظل هذه الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد .

 

وأعلن أمس اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن توفير منافذ متنقلة من منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، يأتى فى إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية بأسعار مناسبة والقضاء على جشع التجار ومنع استغلال المواطنين فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

كما صرح محافظ المنوفية أن المنافذ تعد دفعة أولى وسيتم توفير منافذ أخرى متنقلة وثابته بنطاق المحافظة، وسيتم البدء بمدينة شبين الكوم فى المواقع التالية (مزلقان العبور بحى غرب - مجمع المواقف بمدخل ميت خاقان– ميدان الكاتعة بالحى القبلى - ميدان جلهوم بشارع سعد زغلول بالبر الشرقى – أمام مركز شرطة شبين الكوم  بحى غرب)، كما سيتم توفير منافذ جديدة بكافة مراكز المحافظة، وتتضمن المنافذ بيع المنظفات والمطهرات والكحول و لحوم مبردة  ومواد غذائية وسلع أساسية .

 

و أكد المحافظ أن الدولة تقف بجانب أبنائها بتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية وبأسعار مناسبة من خلال منافذ البيع الثابتة أو المتحركة، بهدف دعم المواطن ومحاربة الغلاء وخاصة فى ظل هذه الظروف الحالية، موجهاً الشكر لرجال القوات المسلحة على ما يبذلوه من جهد فى خدمة الوطن الغالى مصر.

منفذ بيع للسلع الغذائية والمطهرات بالمنوفية (1)
منفذ بيع للسلع الغذائية والمطهرات بالمنوفية
 
منفذ بيع للسلع الغذائية والمطهرات بالمنوفية (2)
منفذ بيع للسلع الغذائية والمطهرات بالمنوفية
 
منفذ بيع للسلع الغذائية والمطهرات بالمنوفية (3)
منفذ بيع للسلع الغذائية والمطهرات بالمنوفية
 
منفذ بيع للسلع الغذائية والمطهرات بالمنوفية (4)
منفذ بيع للسلع الغذائية والمطهرات بالمنوفية
 
منفذ بيع للسلع الغذائية والمطهرات بالمنوفية (5)
منفذ بيع للسلع الغذائية والمطهرات بالمنوفية
 
منفذ بيع للسلع الغذائية والمطهرات بالمنوفية (6)
منفذ بيع للسلع الغذائية والمطهرات بالمنوفية

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