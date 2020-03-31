تعديات خلال حظر التجوال.. مدينة القرنة تزيل 7 حالات تعدى على 740 متر غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، بقيادة العميد علاء عبد الجابر رئيس المركز، اليوم الثلاثاء، حملة إزالة تعديات بمنطقة حوض الرمال بعد قيام مواطنين بالتعدي على أراضى أملاك الدولة، وذلك أثناء ساعات حظر التجوال بالمخالفة للقانون، حيث شارك فى الحملة كلا من حجازي النحاس ومصطفي جبريل نائبا رئيس المركز، وعلاء محمد نور رئيس قرية البعيرات، وجميع رؤساء القري بالمركز، حيث قاموا بإزالة التعديات في المهد.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن إزالة 7 حالات تعدى على مساحة 740 متر، كما تمت إزالة أعمدة خرسانية وأسوار وحوائط وإيقاف أعمال وفك شدة خشبية بقرية البعيرات، ومصادرة مواد البناء وتم التحفظ عليها، ويأتي ذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة إزالة التعديات أولاً بأول والحفاظ على أراضى الدولة.

وكان قد قاد رجال الوحدة المحلية بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر بقيادة العميد علاء عبد الجابر رئيس المركز، يوم السبت الماضى، حملة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم تنفيذ الحملة بإزالات بمنطقة حوض الرمال بعد قيام مواطنين بالتعدي على أراضى أملاك الدولة، وذلك أثناء ساعات حظر التجوال، وشارك فى تلك الحملات كلا من مصطفي جبريل وحجازي النحاس نائبى رئيس المركز، وعلاء محمد نور رئيس قرية البعيرات، حيث قاموا بإزالة التعديات في المهد، مما أسفر عن إزالة 5 حالات تعدى على مساحة 520 متر وبيارة بالأرض الزراعية، كما تم ايقاف أعمال وفك شدة خشبية بقرية البعيرات ومصادرة مواد البناء عقب قيام مواطن بشد أعمدة تمهيداً للقيام بصب أعمدة الدور الأول وتم التحفظ علي مواد البناء، ويأتي ذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة إزالة التعديات والحفاظ على أراضى الدولة.



مدينة القرنة تزيل 7 حالات تعدى على 740 متر



جانب من ازالة التعديات على اراضة الدولة بالقرنة