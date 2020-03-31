اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعديات خلال حظر التجوال.. مدينة القرنة تزيل 7 حالات تعدى على 740 متر غرب الأقصر

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:20 م
تعديات خلال حظر التجوال.. مدينة القرنة تزيل 7 حالات تعدى على 740 متر غرب الأقصر حملات إزالة تعديات على أراضى الدولة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد رجال الوحدة المحلية بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، بقيادة العميد علاء عبد الجابر رئيس المركز، اليوم الثلاثاء، حملة إزالة تعديات بمنطقة حوض الرمال بعد قيام مواطنين بالتعدي على أراضى أملاك الدولة، وذلك أثناء ساعات حظر التجوال بالمخالفة للقانون، حيث شارك فى الحملة كلا من حجازي النحاس ومصطفي جبريل نائبا رئيس المركز، وعلاء محمد نور رئيس قرية البعيرات، وجميع رؤساء القري بالمركز، حيث قاموا بإزالة التعديات في المهد.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن إزالة 7 حالات تعدى على مساحة 740 متر، كما تمت إزالة أعمدة خرسانية وأسوار وحوائط وإيقاف أعمال وفك شدة خشبية بقرية البعيرات، ومصادرة مواد البناء وتم التحفظ عليها، ويأتي ذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة إزالة التعديات أولاً بأول والحفاظ على أراضى الدولة.

وكان قد قاد رجال الوحدة المحلية بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر بقيادة العميد علاء عبد الجابر رئيس المركز، يوم السبت الماضى، حملة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم تنفيذ الحملة بإزالات بمنطقة حوض الرمال بعد قيام مواطنين بالتعدي على أراضى أملاك الدولة، وذلك أثناء ساعات حظر التجوال، وشارك فى تلك الحملات كلا من مصطفي جبريل وحجازي النحاس نائبى رئيس المركز، وعلاء محمد نور رئيس قرية البعيرات، حيث قاموا بإزالة التعديات في المهد، مما أسفر عن إزالة 5 حالات تعدى على مساحة 520 متر وبيارة بالأرض الزراعية، كما تم ايقاف أعمال وفك شدة خشبية بقرية البعيرات ومصادرة مواد البناء عقب قيام مواطن بشد أعمدة تمهيداً للقيام بصب أعمدة الدور الأول وتم التحفظ علي مواد البناء، ويأتي ذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة إزالة التعديات والحفاظ على أراضى الدولة.

1 مدينة القرنة تزيل 7 حالات تعدى على 740 متر
 مدينة القرنة تزيل 7 حالات تعدى على 740 متر

 

جانب من ازالة التعديات على اراضة الدولة بالقرنة
جانب من ازالة التعديات على اراضة الدولة بالقرنة

 

حملات ازالة التعديات غرب محافظة الاقصر
حملات ازالة التعديات غرب محافظة الاقصر

 


الاقصر

ازالة تعديات بالاقصر

مدينة القرنة

اخبار الاقصر

تعديات خلال حظر التجوال

اخبار المحافظات

تعديات على املاك الدولة

تعديات اراضى الدولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدينة الطود بالأقصر تطلق حملة تعقيم للشوارع والمنشآت ضد فيروس كورونا.. صور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:08 م

صور.. حملات نظافة بشوارع إسنا لرفع القمامة والمخلفات لمكافحة الأوبئة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:04 م

تعرف على تفاصيل جدول مواعيد صرف معاشات أبريل بمكاتب البريد الأقصر

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:02 م

النقل: الوزير تابع نقل ركاب 3 قطارات قادمة من أسوان والأقصر للقاهرة بالسوبرجيت مجانا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:48 ص

رئيس شركة مياه الأقصر يناشد الأهالى ضرورة شحن عدادات الكارت قبل 2 أبريل المقبل

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:16 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة