اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:53 م
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تطيهر مبنى النادى الرياضى بالشرقية بعد اختياره مقرا لصرف المعاشات غدا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:24 م
تطيهر مبنى النادى الرياضى بالشرقية بعد اختياره مقرا لصرف المعاشات غدا اعمال التطهير
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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 قام المهندس وجيه صدقى رئيس مركز ومدينة أبو كبير بالمرور المفاجئ على العمال والمشرفين للتأكد من انتظام وحسن سير العمل كما قام بمتابعة الاكمنة الموجودة فى نطاق رئاسة المركز والتأكد من الالتزام بتنفيذ قرارات حظر التجوال وغلق المحال التجارية رافق رئيس المركز المهندس جودت محمد عبدالحليم نائب رئيس المركز والمهندس أحمد حامد عطا سكرتير عام المركز.

 

وأشرف رئيس المركز على أعمال التطهير وخاصة تطهير النادى الرياضى بأبو كبير استعدادا لاستقبال مواطنى مركز ومدينة أبوكبير غداً لصرف المعاشات، يأتى ذلك فى ظل تضافر جميع الاجهزه التنفيذيه والشعبية فى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة خطر إنتشار فيروس كورونا.

 

 

يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

 

 

 

 

 

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية، الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها، حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.

 

 

 

 


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