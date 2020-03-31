اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:48 م
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تطعيم 537 ألف طفل فى بنى سويف ضد الحصبة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:09 م
تطعيم 537 ألف طفل فى بنى سويف ضد الحصبة جانب من الحملة
بنى سويف أيمن لطفى

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أكد الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، على انتهاء المديرية من تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى بتجريع 537 ألف 972 طفلا وطفلة وذلك برعاية ومتابعة من الدكتور محمدهانى محافظ بنى سويف ومسؤولى وزارة الصحة.

وأضاف يوسف فى تصريحات له اليوم الثلاثاء: "استهدفت الحملة الأطفال من سن 9 شهور حتى 6 سنوات، وبلغت نسبة المطعمين إلى 102.3%٪ من مستهدف الحملة التى نفذت بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والرعايات والمدارس والحضانات، بمشاركة 465فرقة طبية، فى الفترة من 8 مارس 2020 حتى ختام الحملة اليوم الثلاثاء.

وأوضح يوسف أن محافظ بنى سويف افتتح فاعليات الحملة بمدينة بنى سويف العاصمة، بحضور قيادات مديرية الصحة، و سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم، ورئيس مركز ومدينة بنى سويف وجيه عمارة،  موجها بضرورة التنسيق والتعاون وتضافر الجهود بين الجهات المشاركة لتحقيق المستهدف وتحصين الأطفال من الحصبة بأنواعها المختلفة مشددا على تذليل العقبات أمام فرق التطعيم، علاوة على استعراض التقارير اليومية التى تتضمن سير الحملة وأعداد المطعمين من الأطفال .

 

 


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