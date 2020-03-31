اليوم السابع
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تشكيل غرفة لإدارة الأزمة بمجلس مدينة المحلة بعد إصابة 8 بكورونا بقرية الهياتم

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:40 م
تشكيل غرفة لإدارة الأزمة بمجلس مدينة المحلة بعد إصابة 8 بكورونا بقرية الهياتم محافظ الغربية
الغربية – مصطفى عادل

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قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تشكيل غرفة لإدارة الأزمة بمجلس مدينة المحلة، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة، بالتنسيق مع الصحة والطب الوقائي والطب البيطري والزراعة والتموين ومديرية أمن الغربية، والنائب محمد مرعي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة، لإدارة الأزمة بقرية الهياتم، بعد إصابة 8 أشخاص من عائلة واحدة بفيروس كورونا المستجد وعقد اللجنة اجتماعا عاجلا بمجلس المدينة لوضع محاور لإدارة الأزمة بالقرية لمنع تفشي الوباء بين الأهالى.

 

كشف مصدر مسئول بمحافظة الغربية، أنه تم اتخاذ قرار بوضع قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى بالحجر الصحى، ومنع دخول وخروج أحد من القرية، بعد ظهور 8 إيجابية لأشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد المصابين، بمحافظة الغربية لـ14 حالة منهم 8 حالات من هذه القرية.

 

كانت مستشفى صدر المحلة قد استقبل شابا يعمل مديرا لأحد المطاعم بطنطا، وتبين إصابة 7 من أقاربه بينهم والده ووالدته، و2 من زملائه بالعمل أحدهم من طنطا والثانى من مركز كفر الزيات.

 

فيما قرر اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، منع خروج الموظفين أو العاملين بالمصالح الحكومية من القرية للمدينة، خشية أن يكونوا حاملين للمرض.

 

وكانت شهدت محافظة الغربية ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 14 حالة منهم 8 حالات من قرية الهياتم مركز المحلة و2 حالة من المخالطين للحالة المصابة من العاملين معه بمطعم بطنطا أحدهما من وطنطا والثانى من كفر الزيات وحالة من قرية العزيزية مركز سمنود وحالة من قرية ميت بدر حلاوة بسمنود وحالة من منطقة الرجبى بالمحلة وحالة بقرية الجميزة بمركز السنطة ليرتفع عدد الحالات المشتبه بها بالغربية 14 حالات إيجابية و47 حالة لم تظهر نتيجة عيناتها حتى الآن.

 

يذكر أن الطب الوقائي بمديرية الصحة، تقوم بعملية مراجعة للحالات المختلطة للحالات المصابة لبيان مدى إصابتها بالفيروس ووضعهم تحت الرقابة الصحية والعزل الصحى بالمنازل.

 


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