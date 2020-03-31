تسجيل 3111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى إيران

طهران (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أنه تم تسجيل 3111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية ، ليبلغ عدد الإصابات 44606 إصابة منذ تفشى الفيروس فى البلاد، ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن جهانبور قوله - فى تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء، إن 14656 شخصا من المصابين بالفيروس تماثلوا بالشفاء حتى الآن، مشيرا إلى 141 حالة وفاة جديدة لترتفع أعداد الوفيات إلى 2898 حالة.

واوضح أن 3703 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة.

يذكر أن ألمانيا أعلنت اليوم الثلاثاء، إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا صدرت سلعا طبية إلى إيران وذلك في أول عملية تجارية تتم وفق آلية تجارة وضعت لمقايضة السلع الإنسانية والأغذية بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي أبرم في 2015.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إن السلع الطبية أصبحت في إيران الآن وأضافت أن آلية التبادل التجاري (اينستكس) ونظيرتها الإيرانية ستعملان الآن على إجراء المزيد من العمليات التجارية وتحسين النظام.

وكان خبراء، أفادوا بأن العقوبات الأمريكية الشاملة المفروضة على إيران، تعوق جهود طهران لاستيراد الأدوية والإمدادات الطبية الأخرى اللازمة لاحتواء الوضع فى البلاد - التى تعد واحدة من أكبر بؤر تفشى فيروس "كورونا " فى العالم.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست " الأمريكية -فى سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإليكترونى أمس الإثنين، أن العقوبات الأمريكية واسعة النطاق المفروضة على النظام المصرفى الإيرانى ، فضلا عن الحظر على صادراتها النفطية أديا إلى تقييد قدرة (طهران ) على تمويل وشراء المواد الضرورية من الخارج، بما فى ذلك الأدوية والمواد الخام والمعدات اللازمة التى تحتاج إليها لتصنيع الأدوية محليا.

ونقلت الصحيفة عن تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أشار إلى إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد خفضت أيضا من عدد التصاريح التى تمنحها لصادرات دوائية محددة إلى إيران.