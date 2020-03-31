ترامب يقدم تفاصيل جهاز يعقم أقنعة N95.. و120 ألف قناع يوميًا

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس دونالد ترامب، إن إدارة الغذاء والدواء وافقت على آلة يمكنها تطهير أقنعة N95، بحيث يمكن لمقدمي الرعاية الصحية إعادة استخدامها.



وقال ترامب فى الإحاطة اليومية المتعلقة بمواجهة كورونا، فى حضور عدد من الشركات التى ستساهم فى إنتاج معدات لمحاربة آثار الفيروس: "يمكن لكل آلة الآن تطهير 120 ألف قناع يوميًا". "الآن، فكر في ذلك. يمكن لكل آلة تطهير 120.000 قناع يوميًا. سيكون مثل جهاز جديد تمامًا. يمكن أن يصل إلى 20 مرة لكل قناع".



وتابع: "لذا يمكن لكل قناع أن يمر بهذه العملية 20 مرة. ولديه قناعان في ولاية أوهايو، وواحد في نيويورك، وواحد سيُشحن قريبًا إلى سياتل، وأيضًا إلى واشنطن العاصمة. وهذا سيجعل فرق هائل على الأقنعة".



وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام آلة تطهير القناع التي تنتجها شركة Battelle التي مقرها كولومبوس في وقت سابق من يوم الاثنين.



وأعلن ترامب يوم الاثنين أن الولايات المتحدة اختبرت مليون شخص في البلاد بحثًا عن فيروس تاجي جديد.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ، روز جاردن "لقد وصلنا اليوم إلى معلم تاريخي في حربنا ضد الفيروس التاجي. تم اختبار أكثر من مليون أمريكي - أكثر من أي دولة أخرى حتى الآن.