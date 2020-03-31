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ترامب: أكثر من مليون أمريكى تم اختبارهم للكشف عن كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:07 ص
ترامب: أكثر من مليون أمريكى تم اختبارهم للكشف عن كورونا ترامب
وكالات

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أكثر من مليون شخص أمريكي تم اختبارهم للكشف عن فيروس كورونا.
 
وحسب "رويترز" قال الرئيس دونالد ترامب اليوم الاثنين إن أكثر من مليون أمريكي قد تم اختبارهم للكشف عن الفيروس التاجي، وحث الناس على الاستمرار في اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي حتى أبريل/ نيسان لمنع الفيروس من الانتشار.
وقال ترامب: "كل واحد منا لديه دور يلعبه في كسب هذه الحرب. يمكن لكل مواطن وعائلة وعمل أن يصنعوا الفرق في إيقاف الفيروس. هذا هو واجبنا الوطني المشترك. أوقات التحدي قادمة للأيام الثلاثين القادمة".
 
وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 140904 إصابة وإن حالات الوفاة زادت إلى 2405 حالة.
 
 
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن 30 يوما "حيوية للغاية ". وأشار إلى رقم الاختبار باعتباره علامة فارقة.

ترامب

كورونا

فيروس

امريكا

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