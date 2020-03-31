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تخصيص 9 مدارس لتسليم شرائح التابلت لطلاب الثانوية بمطروح.. تعرف عليها

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:22 ص
تخصيص 9 مدارس لتسليم شرائح التابلت لطلاب الثانوية بمطروح.. تعرف عليها وزارة التربية والتعليم
مطروح - حسن مشالى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عن تخصيص 9 مدارس ثانوية على مستوى المحافظة، لتسليم شرائح التابلت التعليمي، لطلاب الصف الأول الثانوي، من خلال الشركة المصرية للاتصالات، وذلك لتخفيف الازدحام ومنع التجمعات، حرصاً على سلامة الطلاب، وللحد من انتقال العدوى وفيروس كورونا .

وأوضح برئاسة الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن هذه الإجراءات، لضمان تسهيل استلام الطلاب للشرائح الإلكترونية الخاصة بالتابلت التعليمي، وتوفير الوقت والجهد تنفيذا للتعليمات الوزارية، ولمنع التجمعات بمنافذ الشركة المصرية للاتصالات، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار مدير تعليم مطروح، إلى أنه تم تخصيص 9 مدارس ثانوية لتسليم شرائح التابلت للطلاب، وهي مدرسة أبو عبيدة بن الجراح بقطاع البنجر، ومدرسة الحمام الثانوية بنات بإدارة الحمام التعليمية، ومدرسة العلمين الثانوية بإدارة العلمين التعليمية، ومدرسة الضبعة الثانوية بنات، بإدارة الضبعة التعليمية، ومدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات، بإدارة مرسى مطروح التعليمية، ومدرسة السلوم الثانوية، ومدرسة النجيلة الثانوية، ومدرسة برانى الثانوية، ومدرسة سيوة الثانوية.

وعلى جانب آخر يستغل مجلس مدينة مرسى مطروح، فترة خلو الشوارع من المارة والسيارات، خلال فترة تطبيق حظر التجوال، في تنفيذ أعمال النظافة ورفع القمامة من الشوارع، وتطهير الشوارع والأرصفة بالمياه المخلوطة بمادة الكلور، في إطار تنفيذ الخطط الاحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، باستخدام سيارات فناطيس المياه المخلوطة بالمواد المطهرة، وكذلك سيارات رش المبيدات للقضاء على الحشرات الطائرة بالشوارع، وأماكن تجميع القمامة لعدم نشر الأوبة والأمراض المعدية.

وتقوم أجهزة المحافظة بالتعاون مع مجالس المدن، والمتطوعون ومؤسسات المجتمع المدني، خلال فترة النهار، بأعمال الرش وتطهير الأماكن والمنشآت العامة، ومحطة القطار ومواقف الأتوبيسات والسيارات، إلى جانب عمل 4 نقاط للتمركز بالطرق والشوارع الرئيسية، لتطهير وتعقيم جميع أنواع السيارات، أثناء مرورها بالشوارع أو دخولها المدينة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 

مدارس تسليم شرائح التابلت لطلاب الثانوية بمطروح
مدارس تسليم شرائح التابلت لطلاب الثانوية بمطروح

محافظة مطروح

تسليم شرائح التابلت

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