تخصيص 22 مدرسة مجاورة لمكاتب البريد لصرف المعاشات فى المنوفية.. تعرف عليها

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه تم تخصيص 22 مدرسة مجاورة لمكاتب البريد بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة كمنافذ جديدة لصرف معاشات شهر إبريل، بهدف التخفيف على أصحاب المعاشات وتيسير إجراءات الصرف والحد من الازدحام والتجمعات أمام مكاتب البريد، يأتى هذا كإجراء احترازى ووقائى للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ، أن المدارس التى سيتم العمل بها غداً الأربعاء أول إبريل لصرف المعاشات بمراكز المحافظة هى (مدرسة التجارة المتقدمة بالبر الشرقى والمساعى الإعدادية القديمة بنات بشبين الكوم - ومدرسة الشهيد طيار محمد سامى جادو والمدرسة الجديدة بنين والشيخ زوين بمنوف – ومدرسة أشمون الثانوية الصناعية والثانوية الزراعية بأشمون – والمدرسة الصناعية بنين والشهيد سعيد التراس بتلا- ومدرسة المساعى المشكورة للتعليم الأساسى والنصر الإعدادية بقويسنا- والمدرسة الابتدائية الحديثة وكمال الشاذلى الإعدادية والباجور الإعدادية بنات بمركزالباجور).

وكذا مدرسة سيدى شبل الثانوية التجارية والشهداء الثانوية الصناعية بالشهداء – والمدرسة الصناعية المتقدمة نظام 5 سنوات وأبو بكر الصديق ببركة السبع شرق – ومدرسة الزهراء الابتدائية وعبده حمزة الابتدائية بسرس الليان – ومدرسة الفاروق عمر بن الخطاب الابتدائية بالمنطقة الثانية ومدرسة الفاروق الثانوية بالمنطقة الثانية عشر بالسادات.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية كل فى نطاقه بسرعة رش وتطهير المدارس وكذا أمام مكاتب البريد قبل بدء العمل فى صرف المعاشات وكذا توفير مقاعد متباعدة للحد من التجمعات ، كما ناشد المحافظ أصحاب المعاشات بالالتزام بالمواعيد المقررة لصرف معاشاتهم منعاً للتكدس وحرصاً على صحتهم.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تحديد أيام لصرف المعاشات وفقاً لقيمة المعاش المستحق على أن يتم الصرف لأقل من 1000 جنيه أيام 2،4، 1- ومن 1000 إلى 2000 جنيه أيام 7، 6، 5 - و أكثر من 2000 جنيه أيام 9 ، 8 من شهر إبريل القادم، ومن لم يصرف فى أيامه المحددة يتم الصرف له إعتباراً من 12 إبريل.