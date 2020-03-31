تحرير محاضر لـ5 محلات ببنى سويف خالفت قرار الغلق أثناء الحظر

بني سويف - أيمن لطفى

أسفرت حملة شنتها لجنة متابعة إغلاق المنشآت وتطبيق حظر التجوال بإشراف من الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، عن إغلاق 5 محلات تجارية وتحرير محاضر لمديرين المسئولين بجنوب بني سويف، لمخالفتها قرار الغلق، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأشار بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن الحملة نفذت بمركز ومدينة ببا بمشاركة كل من الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف وهاني جويلى رئيس مركز ومدينة ببا والرائد مصطفى ابوطالب رئيس المباحث ومعاوني المباحث ومأمور مركز الشرطة، وتم رصد خمسة محال تجارية، خالفت قرارات ومواعيد الغلق أثناء حظر التجوال بمدينة ببا وقرى طرشوب وكوم الصعايدة وسدس، وجرى إغلاقها وتحرير المحاضر اللازمة.

وفي الصدد نفسه، تابع بلال حبش نائب محافظ بني سويف مركز ومدينة سمسطا جنوبي غرب المحافظة إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالغلق الكامل للمحال التجارية، باستثناء بعض المحال للتخفيف على المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وذلك ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وتابع نائب محافظ بني سويف وبرفقته ناصر سيف رئيس مركز ومدينة سمسطا ونوابه ورئيس المباحث، تنفيذ قرارات غلق المحال، وذلك بعدد من الشوارع والميادين بالمدينة وقرى المركز، مشددا على أنه لا مجال للتهاون في تطبيق قرارات الحكومة وتطبيق حظر التجوال، مشددا على المتابعة الميدانية المستمرة من خلال فرق الوحدات المحلية.

وطالب نائب محافظ بني سويف بتكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشأت الحكومية بالتعاون مع المجتمع المدني والتوعية بضرورة التوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.