اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير محاضر لـ5 محلات ببنى سويف خالفت قرار الغلق أثناء الحظر

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:37 ص
تحرير محاضر لـ5 محلات ببنى سويف خالفت قرار الغلق أثناء الحظر جانب من الحملة
بني سويف - أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسفرت حملة شنتها لجنة متابعة  إغلاق المنشآت وتطبيق حظر التجوال بإشراف من الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، عن إغلاق 5 محلات تجارية وتحرير محاضر لمديرين المسئولين بجنوب بني سويف، لمخالفتها قرار الغلق، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأشار بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن الحملة  نفذت بمركز ومدينة ببا بمشاركة كل من  الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف وهاني جويلى رئيس مركز ومدينة ببا والرائد مصطفى  ابوطالب رئيس المباحث ومعاوني المباحث ومأمور مركز الشرطة، وتم رصد خمسة محال تجارية، خالفت قرارات ومواعيد الغلق أثناء حظر التجوال بمدينة ببا وقرى طرشوب وكوم الصعايدة وسدس، وجرى إغلاقها وتحرير المحاضر اللازمة.

وفي الصدد نفسه، تابع  بلال حبش نائب محافظ بني سويف مركز ومدينة سمسطا جنوبي غرب المحافظة إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالغلق الكامل للمحال التجارية، باستثناء بعض المحال للتخفيف على المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وذلك ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وتابع نائب محافظ بني سويف وبرفقته ناصر سيف رئيس مركز ومدينة سمسطا ونوابه ورئيس المباحث، تنفيذ قرارات غلق المحال، وذلك بعدد من الشوارع والميادين بالمدينة وقرى المركز، مشددا على أنه لا مجال للتهاون في تطبيق قرارات الحكومة وتطبيق حظر التجوال، مشددا على المتابعة الميدانية المستمرة من خلال فرق الوحدات المحلية.

وطالب نائب محافظ بني سويف  بتكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشأت الحكومية بالتعاون مع المجتمع المدني والتوعية بضرورة التوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

بني سويف

غلق المحلات

حظر التجوال

مواجهه فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فورد وجنرال إلكتريك يخططان لإنتاج 50 ألف جهاز تنفس فى 100 يوم.. اعرف التفاصيل

فورد وجنرال إلكتريك يخططان لإنتاج 50 ألف جهاز تنفس فى 100 يوم.. اعرف التفاصيل

مؤسس شركة "مخدات" فى مؤتمر ترامب: عودوا إلى الله واقرأوا الإنجيل

مؤسس شركة "مخدات" فى مؤتمر ترامب: عودوا إلى الله واقرأوا الإنجيل

ترامب فى مؤتمر كورونا: 83 مليون عدد سكان سيول.. والجارديان ترد: 9.7 فقط

ترامب فى مؤتمر كورونا: 83 مليون عدد سكان سيول.. والجارديان ترد: 9.7 فقط

طارق شوقى: نضع اللمسات الأخيرة لمنصة تعليمية ضخمة فى كل مدارس مصر

طارق شوقى: نضع اللمسات الأخيرة لمنصة تعليمية ضخمة فى كل مدارس مصر

البنك العقارى يعلن إصابة موظف بكورونا.. ويؤكد: إخلاء مقر العمل وتعقيمه

البنك العقارى يعلن إصابة موظف بكورونا.. ويؤكد: إخلاء مقر العمل وتعقيمه

فيديو.. وزير التعليم العالى: طورنا جهاز التنفس الصناعى الواحد ليخدم 6 مرضى

فيديو.. وزير التعليم العالى: طورنا جهاز التنفس الصناعى الواحد ليخدم 6 مرضى

طبيب مصرى بلندن: مصر سبقت بريطانيا بالإجراءات الاستباقية قبل تصاعد منحنى كورونا

طبيب مصرى بلندن: مصر سبقت بريطانيا بالإجراءات الاستباقية قبل تصاعد منحنى كورونا

التعليم تحذر أولياء الأمور من الاستعانة بمعلمى الدروس الخصوصية فى إعداد البحث

التعليم تحذر أولياء الأمور من الاستعانة بمعلمى الدروس الخصوصية فى إعداد البحث

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 47 إصابة بكورونا وارتفاع حالات الشفاء لـ150

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 47 إصابة بكورونا وارتفاع حالات الشفاء لـ150

الأمير ويليام يريد العودة للعمل كطيار إسعاف جوى لمواجهة كورونا.. اعرف القصة

الأمير ويليام يريد العودة للعمل كطيار إسعاف جوى لمواجهة كورونا.. اعرف القصة

وزير المالية: الأزمة الحالية الأسوأ.. ولم يرها العالم منذ 100 عام

وزير المالية: الأزمة الحالية الأسوأ.. ولم يرها العالم منذ 100 عام

ترامب: أجرينا اختبارات تشخيص كورونا على مليون أمريكى.. ونعيد تعقيم القناعات

ترامب: أجرينا اختبارات تشخيص كورونا على مليون أمريكى.. ونعيد تعقيم القناعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة