قال مسئول بقطاع الصحة إن تايلاند سجلت 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة اليوم الثلاثاء. ورفع هذا الرقم إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في تايلاند إلى 1651 والوفيات إلى 10 حالات منذ تسجيل أول حالة بالبلاد في يناير.
وكان قد أعلن رئيس حكومة تايلاند، برايوت تشان أوتشا، فرض حالة الطوارئ فى البلاد بسبب تفشى فيروس كورونا، ونقل موقع "بوست توداى" الإخباري التايلاندي عن تشان أوشا قوله: "سنعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، بعد غد وستدخل حالة الطوارئ حيز التنفيذ في اليوم نفسه، وتمتد لمدة شهر".
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، تاويسين فيسانويوثين، أن البلاد رصدت 106 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 827 ووفاة أربعة أشخاص.
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