رويترز

قال مسئول بقطاع الصحة إن تايلاند سجلت 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة اليوم الثلاثاء. ورفع هذا الرقم إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في تايلاند إلى 1651 والوفيات إلى 10 حالات منذ تسجيل أول حالة بالبلاد في يناير.