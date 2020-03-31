اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:52 م
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بومبيو: عرضنا مساعدة إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا لتجاوز أزمة "كورونا"

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:00 م
بومبيو: عرضنا مساعدة إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا لتجاوز أزمة "كورونا" وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وكالات

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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده عرضت مساعدة إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية، لتجاوز أزمة كورونا.

وأضاف "ندرك أن هذا تحد إنساني ونحرص على مساعدة مواطني هذه الدول أكثر من اهتمام رؤسائهم وحكوماتهم للأسف". وأوضح أن العقوبات لا تشمل الإمدادات الطبية والصيدلانية فى أى مكان من العالم.

ودعا كافة الدول إلى تشارك المعلومات والبيانات لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة سوف ترد على الهجمات التى تستهدف مواطنيها فى القنصلية والسفارة الأمريكية بالعراق.

 

 


مايك بومبيو

الولايات المتحدة

فنزويلا

كوريا الشمالية

إيران

كورونا

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