بوتين يرسل إمدادات طبية إلى أمريكا لمساعدتها على مواجهة كورونا

رويترز

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء عن ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن روسيا قررت إرسال معدات طبية إلى الولايات المتحدة لمساعدتها على مكافحة فيروس كورونا.

وقدم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هذا الاقتراح أثناء محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين ناقشا خلالها تفشى فيروس كورونا ووضع أسواق النفط ووجها وزيرى الطاقة فى البلدين إلى عقد محادثات معا.

ونقلت الوكالة عن بيسكوف قوله "ترامب قبل بامتنان هذه المساعدات الإنسانية"، مضيفا أن طائرة روسية تحمل معدات طبية ووقائية ربما تغادر إلى الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء.