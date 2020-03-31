اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين يرسل إمدادات طبية إلى أمريكا لمساعدتها على مواجهة كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:26 م
بوتين يرسل إمدادات طبية إلى أمريكا لمساعدتها على مواجهة كورونا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء عن ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن روسيا قررت إرسال معدات طبية إلى الولايات المتحدة لمساعدتها على مكافحة فيروس كورونا.

وقدم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هذا الاقتراح أثناء محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين ناقشا خلالها تفشى فيروس كورونا ووضع أسواق النفط ووجها وزيرى الطاقة فى البلدين إلى عقد محادثات معا.

ونقلت الوكالة عن بيسكوف قوله "ترامب قبل بامتنان هذه المساعدات الإنسانية"، مضيفا أن طائرة روسية تحمل معدات طبية ووقائية ربما تغادر إلى الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء.

 

روسيا

فلاديمير بوتين

أمريكا

كورونا

كورونا فى أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وصول المصريين العالقين فى لندن بسبب فيروس كورونا إلى مطار القاهرة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:22 م

طاقم طيران بالسويد يتدرب على العمل بالمستشفيات وقت الحرب مع كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:17 م

كاتب صحفى: غضب داخل إيطاليا بسبب تعامل الاتحاد الأوروبى مع أزمة كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:16 م

بعد نشر "اليوم السابع" قصة السودانين العالقين بالصحراوى.. المساعدات والأدوية والوجبات تنهال عليهم.. توفير سيارات مياه نقية وفحصهم ضد "كورونا" للتأكد من خلوهم من العدوى.. والسودانيون يشيدون بشهامة أهل الصعيد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:09 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يكرر تمديد الإغلاق حتى 30 أبريل.. ويؤكد: المسألة حياة أو موت

ترامب يكرر تمديد الإغلاق حتى 30 أبريل.. ويؤكد: المسألة حياة أو موت

الحجر الصحى ينتهى من فحص 274 راكباً عائداً من لندن ونقلهم لأحد الفنادق للعزل

الحجر الصحى ينتهى من فحص 274 راكباً عائداً من لندن ونقلهم لأحد الفنادق للعزل

متحدث الوزراء: لا نفكر الآن فى إجراءات تقييدية جديدة.. ونتائج الحظر إيجابية

متحدث الوزراء: لا نفكر الآن فى إجراءات تقييدية جديدة.. ونتائج الحظر إيجابية

وصول المصريين العالقين فى لندن بسبب فيروس كورونا إلى مطار القاهرة

وصول المصريين العالقين فى لندن بسبب فيروس كورونا إلى مطار القاهرة

حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

إسرائيل تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 5358

إسرائيل تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 5358

وزيرة الصحة: عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات فى مصر مقابل 105 عالميا

وزيرة الصحة: عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات فى مصر مقابل 105 عالميا

الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة