اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:54 م
خالد صلاح
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بريطانيا تعلن توفير الآلاف من أجهزة التنفس الصناعى للخدمات الصحية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:25 م
بريطانيا تعلن توفير الآلاف من أجهزة التنفس الصناعى للخدمات الصحية تفشى فيروس كورونا فى دول العالم
أ.ش.أ

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قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستوفر المزيد من أجهزة التنفس الصناعي لهيئة الخدمات الصحية، بسبب الحاجة إلى المزيد منها في ظل القفزة التى تشهدها بريطانيا فى ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح جوف - فى تصريحاته التي أوردتها صحيفة (الجارديان) البريطانية - : "لدينا أكثر من 80 ألف جهاز تنفس صناعى متوفرين الآن فى المستشفيات، كما أننا نشترى المزيد من الأجهزة من الخارج، بما فيهم دول الاتحاد الأوروبي"، مؤكدًا أن الحكومة ستوفر الآلاف من أجهزة التنفس الصناعى وتمد بها هيئة الخدمات الصحية الأسبوع المقبل.

وأضاف أن السلطات الصحية البريطانية تجرى تجارب سريرية على بعض الأدوية، والتي منها مضادات الملاريا، التى قد تكون قادرة على تقليل تأثير فيروس "كورونا" على المصابين.

وأشار جوف إلى أن الحكومة البريطانية تعمل على زيادة القدرة على توفير الأكسجين للمرضى في المراحل الأولى من المرض، أملًا في منع تدهور حالتهم الصحة.

وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد حاجز الـ 40 ألف حالة وفاة، وبلغ عدد الإصابات 828.305، كما تعافى 174.454 من الفيروس على مستوى العالم.  


كورونا

بريطانيا

فيروس كورونا

وزراء بريطانيا

تنفس صناعى

اجهزه تنفس

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