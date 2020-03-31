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برج الحرية فى إيران يتشح بأعلام بلدان ضحايا وباء كورونا.. فيديو

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:56 م
برج الحرية فى إيران يتشح بأعلام بلدان ضحايا وباء كورونا.. فيديو برج الحرية فى إيران
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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اتشح برج الحرية وسط العاصمة الإيرانية طهران، بأعلام بلدان أوروبية وقعت ضحية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وبحسب مقاطع فيديو تداولها نشطاء إيرانيون ووكالة أنباء فارس، نشرت صورا للبرج الذى يتوسط ساحة آزادى (الحرية).

وعرضت طهران صورا لضحايا كورونا من الإيرانيين بين الكوارد الطبية، ومقاطع لكلمات المرشد الأعلى على خامنئى.

 

 

وكانت أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل و141 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2898، وسجلت 3111 إصابة جديدة وبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد  44606، وتماثل للشفاء حتى الآن 14656 شخصا.

وصدرت أوروبا لإيران اليوم سلعا طبية في أول عملية تجارية تتم وفق آلية تجارة وضعت لمقايضة السلع الإنسانية والأغذية بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي أبرم في 2015، آلية التبادل التجاري (اينستكس).

 

 

وتعم حالة من الفوضى فى بعض السجون الإيرانية، بسبب تمرد سجناء على رفض السلطات منحهم اجازة على غرار سجناء آخرين مٌنحوا اجازات الفترة الماضية، خوفا لتفشي عدوى كورونا.

وتواصل المدارس والجامعات الإغلاق، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية، وأغلقت الأضرحة فى مدن قم ومشهد.


ايران

كورونا

وباء كورونا

فيروس كورونا

تفشي كورونا

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