برج الحرية فى إيران يتشح بأعلام بلدان ضحايا وباء كورونا.. فيديو

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

اتشح برج الحرية وسط العاصمة الإيرانية طهران، بأعلام بلدان أوروبية وقعت ضحية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وبحسب مقاطع فيديو تداولها نشطاء إيرانيون ووكالة أنباء فارس، نشرت صورا للبرج الذى يتوسط ساحة آزادى (الحرية).

وعرضت طهران صورا لضحايا كورونا من الإيرانيين بين الكوارد الطبية، ومقاطع لكلمات المرشد الأعلى على خامنئى.

تهران همیشه همین‌طور هشیار و مهربان بوده است. امشب نقش‌هایی که بر روی برج آزادی، به تصویر کشیده شدند، پیامی جز صلح و امید ندارند. صلح و امیدی که تمام جهان باید با انسان‌دوستی از آن حراست کنند و اجازه ندهند تا بازیچه مقاصد سیاسی ابرقدرت‌ها قرار گیرد.#corona2pluse pic.twitter.com/OB6Ha43HZG — غلامحسین محمدی🇮🇷 (@G_H_Mohammadi) March 31, 2020

وكانت أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل و141 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2898، وسجلت 3111 إصابة جديدة وبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 44606، وتماثل للشفاء حتى الآن 14656 شخصا.

وصدرت أوروبا لإيران اليوم سلعا طبية في أول عملية تجارية تتم وفق آلية تجارة وضعت لمقايضة السلع الإنسانية والأغذية بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي أبرم في 2015، آلية التبادل التجاري (اينستكس).

🔘نورپردازی برج آزادی با پیام صلح و امید

🔻اجرای ویدیو مپینگ برج آزادی با پیام صلح و امید امشب (۱۲ فروردین) بر روی برج آزادی تهران برگزار شد.

📸عكاس: علی شیربند

مشاهده تصاوير:👇https://t.co/Q6jekurccy#كرونا #تهران pic.twitter.com/pF7oVbtTXE — Mizan Photo (@MizanPhoto) March 31, 2020

وتعم حالة من الفوضى فى بعض السجون الإيرانية، بسبب تمرد سجناء على رفض السلطات منحهم اجازة على غرار سجناء آخرين مٌنحوا اجازات الفترة الماضية، خوفا لتفشي عدوى كورونا.

وتواصل المدارس والجامعات الإغلاق، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية، وأغلقت الأضرحة فى مدن قم ومشهد.