اليوم السابع
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انتداب 6 أطباء من مستشفى بنها الجامعى لخدمة العزل بقها لمدة 14يوما

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:00 ص
انتداب 6 أطباء من مستشفى بنها الجامعى لخدمة العزل بقها لمدة 14يوما رئيس جامعة بنها
القليوبية نيفين طه

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علن الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، انه بناء على طلب المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالتنسيق مع وزارة الصحة انه يتم اختيار 6اطباء ذو كفاءه عالية للعمل بمستشفيات العزل ، تم مخاطبة جميع رؤساء الأقسام بالمستشفى وتم اختيار كلا من الأطباء ابراهيم عزت ، وعماد عطا بقسمى الرعاية المركزية الفائقة ، والأطباء مصطفى شابى، وأسماء دسوقى بقسم الأمراض الصدرية والتنفسية، والأطباء احمد صلاح ، واحمد عبدالمولى بقسم الأمراض المتوطنة وذلك للعمل بمستشفى العزل بمدينة قها والتى خصصتها وزارة الصحة لأبناء محافظة القليوبية كمستشفى عزل لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

 

 

وأضاف "القاضي" فى تصريح خاص لليوم السابع، ان هؤلاء الأطباء تم اختيارهم بناء على تميزهم وكفائتهم بالعمل ، وانه يؤدون دور وطنى عظيم وهام للتصدى لفيروس كورونا المستجد، مشيرا الى أنة تم تسكين أطباء بدلاء لهم فى وقت أنتدابهم حرصا على سير العمل فى مستشفى بنها الجامعى حتى لا يتوقف ، كما أننا مستمرون فى تقديم كافة الخدمات الطبية لجميع المترددين والمرضى بمستشفى بنها الجامعى.

 

ونوه رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، ان هؤلاء الأطباء سيعملون بمستشفى العزل ببنها لمدة 14 يوما ، ثم يتم انتداب أطباء غيرهم ، حتى تكتمل مسيرة العمل، مشيرا إلى أنه فور انتهاء فترة عملهم يكونون بمنازلهم تحت الملاحظة لمدة 14يوما قبل رجوعهم للعمل بالمستشفى .

 

وكان قد أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عن عدة إجراءات احترازية قامت بها إدارة مستشفى بنها الجامعى بإشراف الدكتور مصطفى القاضى رئيس مجلس إدارة المستشفى والدكتور طارق العيسوى المدير التنفيذى للمستشفى منها المرور الدورى والمستمر للتوعية بخطر انتشار فيروس كورونا المستجد والتأكيد على اتباع تعليمات وزارة الصحة فى النظافة الشخصية وطرق التعامل مع المرضى وطرق مكافحة العدوى وإجراءات السلامة والصحه المهنيه بجانب تعقيم العيادات الخارجيه بالمستشفيات بالتعاون مع وحده الأزمات والكوارث بالجامعة.

 

وأشار إلى أنه تم إخلاء الزائرين والغاء الزيارة من المستشفيات ومنع الزيارة طبقا لقرار وزير التعليم العالى بالتعاون مع الأمن الإدارى حفاظا على صحة المرضى .

 

 

 


كورونا

بنها الجامعى

القليويية

اخبار مصر

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