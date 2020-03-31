أعلنت الهند، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 180 حالة إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1251 حالة وعدد الوفيات إلى 32، وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية على موقعها الإلكترونى، أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات لمنع تفشى الفيروس، كما أعلن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى - في وقت سابق - فرض حالة الإغلاق التام في بلاده لمدة 21 يوما لمواجهة انتشار الفيروس.
وأوضح مودي، في كلمة، أنه في ظل انتشار الفيروس فإن التباعد الاجتماعي هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا، داعيا إلى عدم التجمع وبقاء المواطنين في منازلهم، قائلا: "ليس هناك حل آخر (سوى ذلك) للبقاء آمنا من فيروس كورونا".
ومضى مودي يقول "الخطوات التي اتخذت حتى الآن... ستمنح الهند النصر على كورونا".
وكانت الحكومة الهندية، قالت أمس الاثنين، إن السلطات لا تعتزم تمديد إجراءات العزل العام والقيود التي أعلنتها لمدة 21 يوما لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد في حين تواجه صعوبات في الحفاظ على تدفق الإمدادات الضرورية ومنع عشرات الآلاف ممن توقف عملهم بسبب القيود من الفرار إلى الريف.
وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قد أمر المواطنين في الهند، التي يقطنها 1.3 مليار نسمة، بالبقاء في منازلهم حتى 15 أبريل قائلا إنه الأمل الوحيد للحد من انتشار فيروس كورونا لكن القرار ترك ملايين الهنود الفقراء عاطلين وجوعى.
وبرغم القيود، ترك مئات الآلاف من العمال الذين كانوا يعملون بأجر يومي المدن الكبرى مثل دلهي ومومباي عائدين سيرا على الأقدام لبلداتهم وقراهم في الريف وعاد كثيرون مع أسرهم وقالوا إنهم ليس لديهم طعام أو نقود وهو ما أثار مخاوف من انتشار المرض بشكل أسرع.
وقالت وزارة الصحة أمس الاثنين، إن الهند سجلت 1071 حالة إصابة توفي منها 29. والأعداد قليلة نسبيا بالمقارنة بحجم التفشي في الولايات المتحدة وإيطاليا والصين لكن مسؤولي القطاع الصحي حذروا من أن الهند لن ترى ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات قبل أسابيع مما قد يفوق طاقة النظام الصحي العام الضعيف لديها.
وأعلنت نيبال المجاورة أنها ستمدد القيود لأسبوع آخر اعتبارا من غد الثلاثاء. ولم تسجل نيبال سوى خمس حالات إصابة لكنها تخشى من انتشار الفيروس مع بدء المواطنين في العودة لتنقلاتهم الطبيعية.
وشهدت دول أخرى في منطقة جنوب آسيا أيضا انتشارا للمرض إذ سجلت باكستان 1526 إصابة و13 وفاة وسريلانكا أعلنت رصد 120 إصابة ووفاة واحدة بينما سجلت أفغانستان 128 إصابة وثلاث وفيات وبنجلادش بها 48 إصابة وخمس وفيات
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