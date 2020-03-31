نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت الهند، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 180 حالة إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1251 حالة وعدد الوفيات إلى 32، وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية على موقعها الإلكترونى، أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات لمنع تفشى الفيروس، كما أعلن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى - في وقت سابق - فرض حالة الإغلاق التام في بلاده لمدة 21 يوما لمواجهة انتشار الفيروس.

وأوضح مودي، في كلمة، أنه في ظل انتشار الفيروس فإن التباعد الاجتماعي هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا، داعيا إلى عدم التجمع وبقاء المواطنين في منازلهم، قائلا: "ليس هناك حل آخر (سوى ذلك) للبقاء آمنا من فيروس كورونا".

ومضى مودي يقول "الخطوات التي اتخذت حتى الآن... ستمنح الهند النصر على كورونا".

وكانت الحكومة الهندية، قالت أمس الاثنين، إن السلطات لا تعتزم تمديد إجراءات العزل العام والقيود التي أعلنتها لمدة 21 يوما لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد في حين تواجه صعوبات في الحفاظ على تدفق الإمدادات الضرورية ومنع عشرات الآلاف ممن توقف عملهم بسبب القيود من الفرار إلى الريف.