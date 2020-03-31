النقل: الوزير تابع نقل ركاب 3 قطارات قادمة من أسوان والأقصر للقاهرة بالسوبرجيت مجانا

كتب رضا حبيشى

تابع وزير النقل المهندس كامل الوزير وصول ركاب 3قطارات سكة حديد وصلت خلال توقيت الحظر مساء أمس الأحد نتيجة أعمال التهديات وتحديث نظم الإشارات لخطوط السكة الحديد و لوجود ركاب قامت بالحجز المسبق خلال فترة 14 يوم التي تتيح للركاب الحجز المسبق والتي كان معمول بها قبل صدور قرار الحظر.

وقالت وزارة النقل وفق بيان صحفى إن القطارات التى جاءت بعد الحظر هى قطار رقم 159 المميز الذي وصل محطة مصر قادما من الأقصر الساعة 19.50 وقطار رقم 987 القادم من الأقصر إلى محطة مصر الساعة 23.00 وقطار 983 القادم من اسوان إلى محطة مصر الساعة 23.30 مساء، حيث تم نقل الركاب عبر اتوبيسات السوبرجيت الفاخرة مجاناً إلى عدد من الميادين العامة بالقاهرة والجيزة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية.

وناشدت وزارة النقل الركاب بالالتزام بمواعيد الحظر وبمحطات الوصول المقررة حيث تلتزم هيئة السكك الحديدية بتنفيذ جداول التشغيل المؤقتة والمعلنة.

وكانت هيئة السكة الحديد أجرت تعديلات فى مواعيد القطارات ابتداء من الأربعاء الماضى مع أول أيام تطبيق الحظر على كافة خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية مع إلغاء تشغيل أكثر من 50% من رحلات القطارات لتعارضها مع الحظر. وأعدت هيئة السكة الحديد جداول جديدة لتشغيل القطارات شملت قيام آخر قطار على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس الساعة الرابعة عصرًا بحيث يصل الإسكندرية أو يصل القاهرة بالنسبة للقادم من الإسكندرية قبل 7 مساء. كما قررت هيئة السكة الحديد قيام آخر قطار من القاهرة إلى الصعيد الساعة 2.30 ظهرًا ينتهى بالمنيا، بحيث لا تتحرك أى قطارات على خطوط السكة الحديد فى فترة حظر التجوال.







نقل ركاب 3 قطارات من قادمة اسوان والاقصر للقاهرة بعد الحظر (1)



نقل ركاب 3 قطارات من قادمة اسوان والاقصر للقاهرة بعد الحظر (2)



نقل ركاب 3 قطارات من قادمة اسوان والاقصر للقاهرة بعد الحظر (3)



نقل ركاب 3 قطارات من قادمة اسوان والاقصر للقاهرة بعد الحظر (4)



نقل ركاب 3 قطارات من قادمة اسوان والاقصر للقاهرة بعد الحظر (5)



