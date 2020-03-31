اليوم السابع
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الملك الأردن ويؤكد ضرورة استدامة المخزون الاستراتيجي الغذائي في المملكة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:00 ص
الملك الأردن ويؤكد ضرورة استدامة المخزون الاستراتيجي الغذائي في المملكة الملك عبدلله
كتب كامل كامل

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 أكد  الملك عبدالله الثاني ضرورة استدامة المخزون الاستراتيجي الغذائي في المملكة، وتوفير جميع السلع الغذائية للمواطنين، خاصة الأساسية منها خلال الفترة الحالية.

وشدد جلالة الملك، خلال زيارته  إلى صوامع الحبوب في إربد التابعة للشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، على أهمية تزويد محافظات الشمال بكل احتياجاتها، خاصة محافظة إربد، إذ قال جلالته "بدي أطمن على التزويد لمحافظات الشمال، خاصة إربد، وأهلها الغاليين علينا".

كما أكد الملك أنه سيقوم بزيارة إلى مستودعات المواد الغذائية، للاطمئنان بنفسه على المخزون المتوفر من جميع السلع، حسبما جاء فى وكالة الأنباء الاردنية "بترا".

وتوفر الصوامع مادتي القمح والشعير لجميع المطاحن في محافظات إربد والمفرق وجرش وعجلون إلى جانب توفير الشعير والنخالة لمراكز توزيع الأعلاف التابعة لوزارة الزراعة.

وفي تصريحات صحفية، أشار وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري إلى أن جلالة الملك يتابع وباستمرار الجهود المبذولة في هذا الظرف الاستثنائي للاطمئنان على المخزون المتوفر، للتأكد من القدرة على إيصال التموين لكل محافظات المملكة بكل يسر.
وقال إن المتوفر في صوامع الشمال، من غير باقي الصوامع والمستوعبات بالمملكة، يكفي منطقة الشمال من 6 إلى 8 أشهر، وهنالك آليات واضحة لتزويد المطاحن ومن ثم المخابز.

 


الاردن

الملك عبد الله

القمح

الصوامع

كورونا

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