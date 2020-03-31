المغرب: قرابة 600 ألف عامل يتأثرون وظيفيا بسبب كورونا

أ.ش.أ

كشف رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثمانى، أن عدد العمال والمستخدمين المقيدين فى الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى الذين تم إعلان توقف مؤسساتهم بشكل كلى أو جزئى بسبب فيروس "كورونا" يقارب 600 ألف.

وقال العثمانى، في تدوينة له على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "إحصائيات التسجيل إلى اليوم للاستفادة من دعم العمال والمستخدمين المقيديين في الضمان الاجتماعي المتوقفين عن العمل بلغت 95 ألفا و749 من عدد الشركات المصرحة بتوقف كلي أو جزئي، وعدد المؤمنين المعنيين 578 ألفا و208".

وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي شكلتها الحكومة للحد من الآثار السلبية لفيروس "كورونا المستجد على فرص العمل في المغرب، قد قررت منح جميع الأجراء الذين جرى تسريحهم من الشغل، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى نهاية شهر فبراير الماضى، مبلغ 2000 درهم شهريا (220) دولار ، مع الحفاظ على استفادتهم من التعويضات العائلية".