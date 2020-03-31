اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المستشار النمساوى: البلاد فى مرحلة هدوء ما قبل العاصفة..وأزمة "كورونا" ستتفاقم

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:01 م
المستشار النمساوى: البلاد فى مرحلة هدوء ما قبل العاصفة..وأزمة "كورونا" ستتفاقم المستشار النمساوى سباستيان كورتس
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار النمساوى سباستيان كورتس، إن بلاده فى مرحلة الهدوء الذى يسبق العاصفة، متوقعًا أن تتفاقم أزمة فيروس "كورونا" خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف كورتس - فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أن التدابير الجديدة لمكافحة فيروس "كورونا" تسعى إلى السيطرة على انتشار المرض وتقليل العدوى ومن ثم تقليل الضغوط على المستشفيات.

وذكر أنه من خلال التصرف المبكر والسريع والمتواصل قمنا بالفعل بتخفيف الكثير من الأزمة وتفادي سيناريوهات قاتمة مثل التي تعيشها حاليًا إيطاليا وإسبانيا لكن العاصفة لا تزال أمامنا، مشيرًا إلى أن القدرات في وحدات العناية المركزة محدودة ولا تتحمل أن يتم غمرها بعدد كبير من المرضى.

ولفت المستشار النمساوى إلى جميع وحدات العناية المركزة فى مستشفيات أوروبا فى أزمة ولكننا فى النمسا فى وضع أفضل قليلاً من الدول الأخرى.

وأوضح كورتس أن تقليل عدد الإصابات سوف يمكننا في النهاية من العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل أسرع، لافتًا إلى أن الأرقام تظهر أننا نسير على الطريق الصحيح في ظل تشديد التدابير.  


النمسا

المستشار النمساوى

كورونا

فيروس كورونا

ازمه كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كورونا يودى بحياة 20 شخصاً فى يوم واحد بالنمسا وارتفاع عدد المتوفين لـ128

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:12 م

مدينة ألمانية تتبع خطة النمسا فى إلزام المتسوقين بارتداء الكمامة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:05 م

شبح كورونا يجتاح أوروبا.. ارتفاع عدد المصابين فى إيطاليا إلى 101739.. قبرص تفرض حظرا للتجول.. النمسا تعلن عن إصابة 101 ضابط.. وأرمينيا تقرر وقف تشريح أى جثمان لمتوفى جراء الفيروس.. ومدريد تنكس أعلامها

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:00 ص

النمسا تفرض ارتداء الكمامات داخل متاجر السوبر ماركت

الإثنين، 30 مارس 2020 11:24 م

النمسا تعلن عن إصابة 101 ضابط بفيروس كورونا.. وإخضاع 933 للعزل الصحى

الإثنين، 30 مارس 2020 07:36 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة