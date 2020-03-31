اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:02 م
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المرشدين السياحيين تلتقى وزير القوى العاملة لدعم 9300 متضرر من أزمة كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:59 م
المرشدين السياحيين تلتقى وزير القوى العاملة لدعم 9300 متضرر من أزمة كورونا وفد نقابة المرشدين السياحيين خلال لقاء وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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قال حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، إنه التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، بحضور ياسر عبد الوهاب وكيل النقابة، وهدى راضى رئيس العلاقات العامة بالنقابة، لبحث دعم 9300 مرشد سياحى متضرر من أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الوزير تفاعل بشكل كبير، مع مطالب النقابة.
 
ووجه النحلة، حديثه للمرشدين السياحيين، قائلا: ابشروا خيرا، وسيحصل المشردين السياحيين، على تعويض مادى مناسب قريبا، من المقرر أن يتم عقد اجتماع جديد مع وزير القوى العاملة، خلال عشرة أيام، لوضع الضوابط الخاصة بآلية الصرف، وتحديد قيمة الدعم لكل عضو، موجها الشكر لوزير القوى العاملة، ومديرى مكتبه وكافة العاملين بالوزارة وتحملهم المسئولية فى هذه الظروف التى تمر بها مصر.
 
وأضاف نقيب المرشدين السياحيين،: تواصلت النقابة مع وزارة القوى العاملة، نظرا لأن لديها صندوق يُسمى بصندوق الطوارئ مختص بالوقوف خلف القطاع الاقتصادى، والذى وجه رئيس الجمهورية لدعم كل العاملين بالقطاع من خلاله، لافتا إلى أن النقابة تقدمت بـ9300 اسم، من مسددى اشتراكات النقابة من عام 2015، وحتى 2020.
 
وتابع: أما من لم يسدد اشتراكاته لعام 2015، فهو طبقا للقانون لم يجدد ترخيص الوزارة لمزاولة المهنة، وبالتالى لا يمارس الارشاد السياحى، ولا يمكن للنقابة أن تحصل على دعم له من الدولة، وبالتالى كان لابد أن تلتزم النقابة بالإطار القانونى الذى يؤكد استمرار مزاولة المرشد للمهنة، لكننا فوجئنا أن بعض المرشدين لديهم مشكلات فى التراخيص والاشتراكات، وعددا من المرشدين الجُدد لم يحصلوا على العضوية، ورغم خطأ هؤلاء المرشدين فى حق أنفسهم، نظرا لنص القانون على أن من يمارس المهنة أن يكون عضوا فى النقابة، ويحمل كارنيه العضوية، وإلا يمثل ذلك جنحة تستوجب الحبس، ولكن لأننا فى أزمة، وأن النقابة لديها رغبة فى ضم أعضائها لها، تم الاتفاق على إعداد كشف وتقديمه للنقابة بأسمائهم، وبدورها ستعيد النقابة تقديم الكشوفات الجديدة للجهات المسئولة.
 

نقابة المرشدين السياحيين

دعم المرشدين السياحيين

المرشدين السياحيين

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