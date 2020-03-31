اليوم السابع
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المجمعات التكنولوجية تعد فيديوهات تعليمية للطلاب لتوقف الدراسة بسبب كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:58 ص
المجمعات التكنولوجية تعد فيديوهات تعليمية للطلاب لتوقف الدراسة بسبب كورونا مدير صندوق تطوير التعليم خلال اجتماعه
كتب محمود طه حسين

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عقد صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، صباح اليوم، الاجتماع الشهري لمجلس مشروعات التطوير بنظام الفيديو كونفرانس،  برئاسة الدكتور أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وبحضور كلا من مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمستشار القانوني ومكتب الدعم الفني والمكتب الإعلامي ومكتب التخطيط والمتابعة.

 

ناقش المجلس خلال اجتماعه الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الصندوق و‏المجمعات التكنولوجية التابعة له تطبيقاً ‏لقرار رئاسة مجلس الوزراء، وعمليات التطهير والتعقيم التي تمت بالفعل بمقر الصندوق وجميع المجمعات التابعة له، ‏كما تم أيضا متابعة المستجدات بالعملية التعليمية في المجمعات، في ظل الظروف الحالية، حيث تم ‏إنشاء قناة تعليمية ‏خاصة بالصندوقEDF education، على الإنترنت، ‏يتم من خلالها تقديم المقررات لجميع الطلاب تيسيرا عليهم في ظل توقف الدراسة .

 

وأعدت المجمعات التكنولوجية عددًا من الفيديوهات الخاصة بالمناهج الدراسية لكل مجمع، حيث أعد مجمع الأميرية 188 فيديو يتضمن المناهج الدراسية الخاصة به، ومجمع أسيوط 72 فيديو، وبالمثل أعد مجمع الفيوم 61 فيديو، ومجمع أبو غالب 50  فيديو، وذلك حرصاً على استمرار الجهود بتفعيل منظومة التعليم عن بعد .

 

وفي سياق متصل تناول اجتماع مجلس مشروعات التطوير، مناقشة‏ تبني الصندوق مقترح إنشاء منصة إلكترونية للمجمعات التابعة له كإجراء احترازي في حالة ‏ما إذا تم تأجيل العودة للدراسة مرة أخرى مع دراسة إمكانية دعم الطلاب غير القادرين على توفير أجهزة كمبيوتر وانترنت.

 

‏وتناول الاجتماع عرض خطاب وزارة الصحة بخصوص التعاون مع صندوق تطوير التعليم لتطوير المدارس الفنية الصحية والتمريض التابعة للوزارة، ‏وذلك في إطار سعي وزارة الصحة والسكان نحو الارتقاء بالمنظمة صحية خاصة في مجال التمريض والنهوض بالمستوى التعليمي في مجال التمريض وفقا للمعايير العالمية وتخريج تمريض قادر على المنافسة في سوق العمل بمصر والأسواق العالمية ‏والقدرة على تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.

 

ووجه مجلس مشروعات التطوير الشكر والتقدير لكافة العاملين بوزارة الصحة على المجهود المتميز في مواجهة وحماية الشعب المصري من فيروس كورونا المستجد ورحب الصندوق بالتعاون الكامل مع وزارة الصحة في إطار المنظومة التعليمية بالمدارس التابعة لها.

 

‏كما قام المجلس باستعراض الموضوعات الدورية الخاصة بالمجمعات التكنولوجية، كشراء مستلزمات الامتحان العملي للسنوات النهائية بالمجمع تكنولوجي بالفيوم في تخصصات تكنولوجيا الكهرباء، وتكنولوجيا التصنيع الميكانيكي ‏بالمدرسة الثانوية الفنية، وتخصصات تكنولوجيا الإنتاج الصناعي والتكنولوجي، والآلية الصناعية بالكلية تكنولوجية، وغيرها من الموضوعات التي تسهم في استمرار العملية التعليمية بالمجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم .

 


التربية والتعليم

صندوق تطوير التعليم

المجمعات التكنولوجية

اخبار مصر

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