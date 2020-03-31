الكويت: منع تشغيل عمالة التحميل بالجمعيات التعاونية بعد ظهور إصابات بكورونا

أ.ش.أ

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قرارا اليوم الثلاثاء، بمنع تشغيل عمالة التحميل والمناولة في الجمعيات التعاونية؛ وذلك عقب ظهور حالات مصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بين عدد من العاملين الوافدين، جراء الاختلاط بحالات مصابة.

وأوضحت التجارةعما الكويتية - في بيان صحفي - أن مجلس الوزراء الكويتي وافق على القرار، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وفي السياق ذاته، وافقت وزارة التربية الكويتية، على طلب اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، باستخدام مقرات مدارس الوزارة القريبة من الجمعيات، كسكن مؤقت للعاملين فيها، على أن يقوم الاتحاد بتجهيزها كسكن صحي للعاملين بها.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت مؤخرًا، اكتشاف عدد من الحالات بين الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، مصابة بفيروس "كورونا"، جراء الاختلاط بمصابين بالفيروس.

وفي السياق ذاته، قال الحرس الوطني الكويتي، إن فرع الطوارئ الفنية، قام بتشكيل فريق عمل لتشغيل بعض مراكز التموين، استعدادا لمساندة وزارة التجارة والصناعة، في حال حدوث طوارئ أو نقص في الأيدي العاملة؛ وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون بين الحرس والوزارة.