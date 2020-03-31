اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت... إطلاق سراح 300 سجين لتخفيف الأعداد فى السجون مع استمرار تفشى كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:52 م
الكويت... إطلاق سراح 300 سجين لتخفيف الأعداد فى السجون مع استمرار تفشى كورونا كورونا ارشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قررت محكمة الإستئناف الكويتية، إخلاء سبيل 300 سجين (مواطنين ووافدين) في عدة قضايا جنائية.
 
ووفقا لصحيفة "القبس"، فإن مصدرا قانونيا قال إن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة تخفيف أعداد المحبوسين في السجن المركزي في ظل تواصل انتشار فيروس كورونا. 
 
في غضون ذلك، قرر وزیر الداخلیة الكويتي أنس الصالح، السماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالیة، وكذلك دون تحمل تكالیف السفر وتذاكر الطیران، إضافة إلى إمكان عودتهم للبلاد مرة أخرى.
 
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قرار وزير الداخلية يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وكذلك بسبب تراكم الغرامات المالية المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة.
 
 
وأكدت الإدارة أنه "في ما يخص الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادا لدفع الغرامة المقررة، لن تتم إحالتهم إلى التحقيق، بل سيتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة"، على أن تشمل الشرائح التالية فقط: زوجة المواطن الكويتي، والدي المواطنة الكويتية أو المواطن الكويتي من الأجانب، أبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، المرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي، والتي لديها أبناء في حضانتها، العمالة المنزلية، الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب والمتواجدين في البلاد اعتبارا من تاريخ الأول من مارس 2020.
وأضافت أن "وزارة الداخلیة قامت بتجهیز أماكن لإیواء المخالفین بعد إنهاء إجراءاتهم حتى موعد سفرهم ومغادرة البلاد مزودة بوسائل الحیاة الكریمة ووجبات غذائیة ومشروبات مجانیة".
 
وأعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي مواطنة تبلغ من العمر 82 عاما، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 73 حالة، مؤكدا أن الكويت سجلت أمس الاثنين، 11 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي داخل البلاد إلى 266 حالة.
 

كورونا

الكويت

المسجونين

فيروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكويت تعلن تدابير اقتصادية لمواجهة أزمة كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:16 م

28 يوما حجر وعزل للركاب القادمين لمطار القاهرة بتعليمات الصحة للحد من انتشار كورونا.. اختتام عودة العالقين المصريين بالكويت وعودة رحلة لندن اليوم.. و"شارل ديجول" يستقبل رحلة تضم جنسيات مختلفة قادمة من القاهرة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:49 م

فتيات الأسرة الحاكمة بالكويت يشاركن فى مواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:52 م

ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات مدفوعة بصعود قطاع النفط والغاز

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة