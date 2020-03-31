اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:47 م
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الكرملين: بوتين وترامب يعتبران الأسعار الحالية للنفط ليست فى مصلحة البلدين

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:35 م
الكرملين: بوتين وترامب يعتبران الأسعار الحالية للنفط ليست فى مصلحة البلدين الرئيسان الأمريكى والروسى
وكالات

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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، بأن الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين، والأمريكى، دونالد ترامب، قد تحدثا في مكالمتهما الهاتفية عن أسعار وسوق النفط الحالية، التي لا تصب في مصلحة البلدين.
 
وجرت مباحثات هاتفية مطولة بين الرئيسيين، جاءت بمبادرة من الجانب الأمريكي، تمت فيها مناقشة عدد من الأمور ومنها سوق وأسعار النفط، واتفقا على إجراء مشاروات حول هذا الموضوع من خلال وزراء الطاقة.
 
وذكرت وكالة أنباء سبوتنك نقلا عن بيسكوف: "تم الاتفاق بين الرئيسين على البدء في هذه المشاورات"، وأضاف بيسكوف في رده على سؤال حول الوضع الحالي لأسعار النفط، قائلا: "بالطبع، هناك فهم بأن بيئة التسعير الحالية ليست في مصلحة بلدينا".
 
وسجلت أسعار النفط العالمية ، أمس ، تراجعا حادا خلال أولى جلسات الأسبوع ، لتهوى إلى أدنى مستوياتها في نحو 17 عاما فى ظل الشلل الذى أصاب حركة أكبر الاقتصادات العالمية نتيجة تفشى فيروس كورونا، متسببا في اختلال ميزان العرض والطلب العالمى، هبط سعر العقود الأجلة لمزيج برنت تسليم شهر مايو أكثر من 6% ليصل الى مستوى23.38 دولار للبرميل، متجهة صوب تسجيل أسوأ موجة خسائر شهرية على الاطلاق بعد خسارة 54% من قيمتها خلال شهر مارس فقط ونحو 65 % خلال الربع الأول من 2020.
 
كما تراجع سعر العقود الآجلة الخام الأمريكي تسليم شهر مايو بنسبة ٥% مسجلا 20.33دولار للبرميل بعدما هبط في الدقائق الأولى من الجلسة الي مستوى 23.09 دولار للبرميل ليبلغ إجمالي خسائره 54% في مارس أيضا و66% في الربع الاول من العام.
 
وتعاني أسواق المعدن الأسود من تدني معدلات الطلب العالمية على الخام بسبب تعطل النشاط الاقتصادى والتجاري حول العالم بالتزامن مع توقف حركة السفر والنقل، والذي يأتي ضمن مساعي الدول الرامية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا الذي يظل يفتك بالعديد باقتصادات كبرى داخل أوروبا والولايات المتحدة.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية

دميترى بيسكوف

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اسعار النفط

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