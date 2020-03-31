الكرملين: بوتين وترامب يعتبران الأسعار الحالية للنفط ليست فى مصلحة البلدين

وكالات

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، بأن الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين، والأمريكى، دونالد ترامب، قد تحدثا في مكالمتهما الهاتفية عن أسعار وسوق النفط الحالية، التي لا تصب في مصلحة البلدين.

وجرت مباحثات هاتفية مطولة بين الرئيسيين، جاءت بمبادرة من الجانب الأمريكي، تمت فيها مناقشة عدد من الأمور ومنها سوق وأسعار النفط، واتفقا على إجراء مشاروات حول هذا الموضوع من خلال وزراء الطاقة.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنك نقلا عن بيسكوف: "تم الاتفاق بين الرئيسين على البدء في هذه المشاورات"، وأضاف بيسكوف في رده على سؤال حول الوضع الحالي لأسعار النفط، قائلا: "بالطبع، هناك فهم بأن بيئة التسعير الحالية ليست في مصلحة بلدينا".