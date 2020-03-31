اليوم السابع
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الكرملين: بوتين وترامب يتفقان على التعاون العلمى لمكافحة وباء كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:12 م
الكرملين: بوتين وترامب يتفقان على التعاون العلمى لمكافحة وباء كورونا ترامب وبوتين
وكالات

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أكد الكرملين، أنه بناء على اتفاق بين الرئيسين الروسى، فلاديمير بوتين، والأمريكى دونالد ترامب، تواصل موسكو وواشنطن بحث التعاون العملي بين البلدين في مكافحة وباء كورونا.
 
وأكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم، الثلاثاء، أن ترامب وبوتين تطرقا إلى مساعدة طبية روسية للولايات المتحدة خلال اتصال هاتفى بينهما أمس الاثنين، حيث "أشارا إلى أهمية التعاون الدولى" فى مجال التصدى لفيروس كورونا.
 
وأضاف: "بناء على اتفاقات بين الرئيسين، يستمر بحث الجوانب العملية لهذا الموضوع على مستوى المختصين".
 
وكان ترامب ذكر أمس، أن روسيا أرسلت طائرة محملة بمواد طبية للولايات الأمريكية للمساعدة في ردع تفشى وباء كورونا في البلاد.
 
ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف ، وصفه للمحادثة التي بادر إليها الرئيس الأمريكى، بأنها كانت "غنية ومطولة وبناءة جدا"، وشهدت "تبادلا مفصلا للمعلومات الخاصة بالتدابير التي يتخذها بلدانا في إطار مكافحة فيروس كورونا".
 
وشدد بيسكوف على أن أيا من بلدان العالم لم يكن مستعدا، بل ولم يكن بوسعه أن يكون مستعدا لاندلاع عدوى مثل وباء فيروس كورونا الحالى، وأضاف أنه ليس بمقدور أى نظام رعاية صحية فى العالم أن يمر عبر هذه الفترة العصيبة دون أن يواجه صعوبات في غاية الخطورة.

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