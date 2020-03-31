اليوم السابع
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القومى للبحوث الاجتماعية: تعليق الندوات والاجتماعات كإجراء احترازى للوقاية من كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:31 م
القومى للبحوث الاجتماعية: تعليق الندوات والاجتماعات كإجراء احترازى للوقاية من كورونا جانب من عمليات التطهير والتعقيم فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية
كتب مدحت وهبة

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أعلن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد واتباع تعليمات مجلس الوزراء فى هذا الشأن وتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بوضع خطة تضمن سلامة العاملين وكذلك عدم تعطيل منظومة العمل بالمركز، لاسيما وأن المركز يقوم بإعداد الأبحاث والدراسات العلمية التى تساعد متخذى القرار فى وضع الخطط والقرارات التى من شأنها خدمة المجتمع فى مختلف المجالات والقضايا المجتمعية.

وصرحت الدكتورة سعاد عبد الرحيم، مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أنه تم تعليق كافة الأنشطة الخاصة بالندوات والاجتماعات منعًا لأى تجمعات بالمركز وأيضا الأنشطة الخاصة بإجراء البحوث الميدانية لاستطلاع آراء المواطنين حول القضايا المجتمعية كما تم تخفيض عدد العاملين بالمركز بما لا يخل بآليات العمل وكذلك منح العاملين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إجازات مدفوعة الأجر وفقا لتعليمات مجلس الوزراء.

وأضافت سعاد عبد الرحيم أنه تم تعقيم وتطهير مبنى المركز من خلال الجهات المعنية المتخصصة من أجل وقاية العاملين والحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا، كما تم تعليق لافتات داخل المركز متضمنة الإرشادات التوعوية والاحترازية وآليات الوقاية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية؛ لافته إلى أنه كان من المقرر عقد دورة عن إدارة الأزمات والكوارث بالمركز بحضور العديد من الشخصيات والمتخصصين فى هذا الشأن، إلا أنه تم إرجاء عقد هذه الندوة منعًا لأى تجمعات خلال هذه الفترة.

جانب من عمليات التطهير والتعقيم (1)

جانب من عمليات التطهير والتعقيم (1)

 

جانب من عمليات التطهير والتعقيم (2)
جانب من عمليات التطهير والتعقيم (2)

 

 

جانب من عمليات التطهير والتعقيم (3)
جانب من عمليات التطهير والتعقيم (3)

 

 

جانب من عمليات التطهير والتعقيم (4)
جانب من عمليات التطهير والتعقيم (4)

 

 

جانب من عمليات التطهير والتعقيم (5)
جانب من عمليات التطهير والتعقيم (5)

 


 


 

 


القومى للبحوث الاجتماعية

الندوات والاجتماعات

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