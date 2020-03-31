العراق يعيد 115مواطنا من بيلاروسيا وإصابتين جديدتين بـ"كورونا" فى الشعلة

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن إعادة 115 عراقيًا عالقًا في بيلاروسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية،اليوم،الثلاثاء،إن الوزارة سيرت، بالتنسيق مع خلية الأزمة ووزارة النقل وسفارة العراق في موسكو، الرحلة الاستثنائية الأولى للخطوط الجوية العراقية لإعادة العراقيين العالقين في بيلاروسيا.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في منطقة الشعلة شمال غربي بغداد.

وذكرت دائرة صحة الكرخ، أن الحالة الأولى هي لرجل بعمر 29 عامًا، والثانية لامرأة بعمر 25عامًا، من أقارب حالة تم تسجيلها أمس.