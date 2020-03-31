اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 09:21 م
خالد صلاح
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العراق يعلن تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:17 م
العراق يعلن تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) إلى جانب تسجيل 4 وفيات.

وذكر بيان لوزارة الصحة، سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ٦٥ إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في العراق، كما سجلت ٤ حالات وفاة جديدة، بواقع حالة في كل من (بغداد الرصافة والبصرة والنجف وميسان).

وأضاف البيان أنه تم تسجيل ١٨ حالة شفاء تام موزعة على (الرصافة والبصرة والنجف اربيل)، مشيرًا إلى أن مجموع الإصابات بلغ ٦٩٤ ومجموع الوفيات ٥٠، ومجموع حالات الشفاء ١٧٠حالة.


كورونا

فيروس كورونا

وفيات كورونا

اصابات كورونا

العراق

بغداد

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