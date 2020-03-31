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العراق.. عمليات بغداد تعلن اعتقال 5272 مخالفا لحظر التجوال منذ بدء تطبيقه

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:00 ص
العراق.. عمليات بغداد تعلن اعتقال 5272 مخالفا لحظر التجوال منذ بدء تطبيقه العراق
كتب كامل كامل

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أعلنت قيادة عمليات بغداد عن اعتقال 5272 مخالفا لحظر التجوال منذ بدء تطبيقه.
 
 
وذكرت القيادة أنه "منذ السابع عشر من شهر مارس 2020 ولغاية اليوم الثلاثين من الشهر ذاته، تواصل قواتنا الأمنية الإجراءات الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، وخلال هذه الفترة، تمكنت من القاء القبض على 5272  مخالفاً، كما حجزت 693 عجلة ودراجة نارية مختلفة، وبلغ عدد الغرامات ٢٨٠١٧ غرامة".
 
 

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية السومرية نيوز نسخة منه، ان "مختبرات الوزارة سجلت 83 إصابة جديدة مؤكدة ب‍فيروس كورونا المستجد".

وأضافت أن "الإصابات موزعة في بغداد الرصافة: 2، بغداد مدينة الطب: 1، بغداد الكرخ: 11، البصرة: 10، النجف: 18، السليمانية: 14، كربلاء: 3، المثنى: 12، أربيل: 10، دهوك: 2".

 

 


العراق

بغداد

حظر تجوال

كورونا

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