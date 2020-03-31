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العاهل الأردنى يطالب بتحالف دولى لمواجهة وباء فيروس كورونا فى العالم

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:08 م
العاهل الأردنى يطالب بتحالف دولى لمواجهة وباء فيروس كورونا فى العالم الملك عبد الله
كتب محمد تهامى زكى

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أعرب العاهل الأردنى، الملك عبد الله الثانى، عن سعادته بالانضمام إلى رئيس جمهورية ألمانيا وعدد من قادة العالم، فى نداء لتخطى الحواجز وحشد الإبداع والتضامن الإنسانى، مؤكدا أن هذا الوباء العالمى يتطلب استجابة عالمية، مطالبا بتحالف دولى لمواجهته.

 

وكتب الملك عبد الله، عبر حسابه على تويتر: "يسعدنى الانضمام إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك-فالتر شتاينماير، وعدد من قادة العالم فى نداء لتخطى الحواجز وحشد الإبداع والتضامن الإنسانى، هذا الوباء العالمى يتطلب استجابة عالمية، لذا علينا أن نتكاتف فى تحالف دولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

الملك عبد الله
الملك عبد الله

من ناحية أخرى، قال الملك عبد الله الثانى، إن الجيش الأردنى يقوم بعمل إنسانى بمكافحته فيروس كورونا المستجد، الذى تحول إلى وباء عالمى "جائحة"، وأضاف الملك عبد الله الثانى: "الجهود التى تبذلها القوات المسلحة، وتحمل المواطنين لمسئولياتهم، وتكاتف الجميع، نهج يجب الاستمرار فيه، وهو محل تقدير وفخر الأردنيين".

 

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تابع، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للديوان الملكى الهاشمى على "تويتر"، اليوم الاثنين، "ما يقوم به نشامى الجيش من واجب إنساني، يرفع المعنويات، ويعكس روح التشاركية القائم فى جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، وهذا ما يصل بنا إلى بر الأمان".

 

وأعلن التلفزيون الأردنى الرسمى، فى وقت سابق أمس الاثنين، تسجيل رابع حالة وفاة فى البلاد بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنها الأولى فى مستشفى الملك المؤسس.

 

وشدد ملك الأردن، على أهمية تطبيق القانون دون تهاون لمنع التجاوزات فى إصدار استثناءات حظر التجوال، مؤكدا أن الحكومة الأردنية ستلبى احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، إضافة إلى مراقبة الأسعار.


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