اليوم السابع
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خالد صلاح
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الطيران الكويتية: الانتهاء من المرحلة الأولى من الإجلاء بعودة 2713 مواطنا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:21 م
الطيران الكويتية: الانتهاء من المرحلة الأولى من الإجلاء بعودة 2713 مواطنا مطار الكويت
أ ش أ

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انتهت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، من المرحلة الأولى للخطة الآنية لإعادة المواطنين الكويتيين العالقين فى الخارج، إثر تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بإجلاء 2713 مواطنا من أمريكا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا إيران والإمارات البحرين ومصر ولبنان.
 
وقال المتحدث الرسمى باسم الإدارة سعد العتيبى، فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء - إن (الطيران المدني) قامت بتشغيل 15 رحلة جوية لعودة المواطنين الكويتيين الموجودين خارج الكويت خلال الفترة بين 25 و 29 شهر مارس الجاري.
 
وأضاف العتيبى، أنه تم نقل 2713 راكبا على مدى خمسة أيام، بالتعاون مع كل من وزارات الخارجية، والصحة، والداخلية، والدفاع، والإدارة العامة للجمارك، والإدارة العامة للإطفاء، وشركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة.
 
وأوضح، أنه تم تجهيز أربعة مواقع معزولة للفحص فى مبانى مطار الكويت الدولى (تي1) و(ت 3) و(تى 4) و(تى 5) وفق اشتراطات ومتطلبات وزارة الصحة الكويتية، بالتنسيق مع شركات الطيران المحلية.
 
وكان وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، قد أعلن فى 23  مارس الجاري، انطلاق المرحلة الأولى من الخطة الآنية لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين فى الخارج، نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد.
 
يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي، قد شكل منذ اللحظة الأولى لظهور الفيروس، فريقا حكوميا لمواجهته، ووضع خطة متكاملة لاستقبال المواطنين العائدين من جميع الدةل، حسب المعايير الدولية .
 

الكويت

الطيران الكويتى

كورونا

فيروس كورونا

ايطاليا

المانيا

بريطانيا

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