الصين: 1541 مصابا بالكورونا بدون أعراض تحت الملاحظة

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء إن هناك 1541 حالة إصابة بفيروس كورونا بدون أعراض تحت الملاحظة حتى نهاية يوم أمس الاثنين منها 205 حالات وافدة من الخارج.

وقال مسؤول طبي صيني بشكل منفصل اليوم الثلاثاء إن اللجنة ستبدأ في تسجيل الحالات بدون أعراض اعتبارا من يوم غد الأربعاء مع تنامي المخاوف من أن ينشر حاملو الفيروس الذين لا تظهر عليهم الأعراض المرض دون أن يدركوا أنهم مصابون.

كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة طبية أمريكية عن حقيقة صادمة بشأن المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حيث تم إجراء هذه الدراسة على 16 مريضا من الصين، وتوصلت إلى أن المتعافى من فيروس كورونا يظل معديا لمدة تصل إلى 8 أيام حتى بعد اختفاء الأعراض من المصابين، وذلك وفق ما نقلته "ديلى ميل".

ويقول الفريق البحثى الذي أعد الدراسة داخل إحدى الجامعات الأمريكية، إن النتائج تقدم دليلا على ضرورة عزل المرضى إلى ما بعد الـ14 يوما الموصى بها، حتى لا يصيبوا الآخرين.

وأشارت الدراسة التي نشرت في المجلة الأمريكية لطب الجهاز التنفسي والرعاية الحرجة، إلى أن "الإصابات الأكثر شدة قد تكون معدية لوقت أطول من 8 أيام.

وأجريت الدراسة على 16 مريضا بفيروس كورونا، خضعوا للعلاج بمستشفى فى بكين خلال الفترة ما بين 28 يناير و9 فبراير، وأخذ الباحثون مسحات من الحلق لجميع المرضى في أيام مختلفة وتحليلها بحثا عن آثار للفيروس، وتوصلوا إلى هذه النتائج.

وكانت الفترة الماضية شهدت ارتفاعا فى حالات الإصابة والوفاة من جراء فيروس كورونا المستجد عالميا، وتسعى دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية مثل حظر التجوال وغيرها لمكافحة انتشار هذا الفيروس.

وفيما سجلت تايلاند 127 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة الثلاثاء، وعدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 1651 والوفيات إلى 10، وفى المانيا أظهرت الإحصاءات أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 61913، كما قفز عدد حالات الوفاة بالمرض إلى 583 شخصا مع وفاة 128 شخصا حتى أمس الاثنين.

وأعلنت الصين، تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة بعد تراجع الأعداد على مدى 4 أيام، حيث تم رصد 48 إصابة جديدة في البر الرئيسي الاثنين، جميعهم أتوا من خارج البلاد.

وتجاوز عدد وفيات كورونا 3 آلاف شخص في الولايات المتحدة، الاثنين، في وقت استقبلت مدينة نيويورك مستشفى عائما تابع للبحرية الأميركية يضم 1000 سرير، في خطوة جديدة بمعركة المدينة المستميتة مع الوباء القاتل.

يذكر أن فيروس كورونا ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى فى مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى باقى المدن الصينية وصولا إلى مختلف دول العالم.