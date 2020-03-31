اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين: 1541 مصابا بالكورونا بدون أعراض تحت الملاحظة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:08 م
الصين: 1541 مصابا بالكورونا بدون أعراض تحت الملاحظة كورونا ارشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء إن هناك 1541 حالة إصابة بفيروس كورونا بدون أعراض تحت الملاحظة حتى نهاية يوم أمس الاثنين منها 205 حالات وافدة من الخارج.
 
وقال مسؤول طبي صيني بشكل منفصل اليوم الثلاثاء إن اللجنة ستبدأ في تسجيل الحالات بدون أعراض اعتبارا من يوم غد الأربعاء مع تنامي المخاوف من أن ينشر حاملو الفيروس الذين لا تظهر عليهم الأعراض المرض دون أن يدركوا أنهم مصابون.
 

كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة طبية أمريكية عن حقيقة صادمة بشأن المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حيث تم إجراء هذه الدراسة على 16 مريضا من الصين، وتوصلت إلى أن المتعافى من فيروس كورونا يظل معديا لمدة تصل إلى 8 أيام حتى بعد اختفاء الأعراض من المصابين، وذلك وفق ما نقلته "ديلى ميل". 

 

ويقول الفريق البحثى الذي أعد الدراسة داخل إحدى الجامعات الأمريكية، إن النتائج تقدم دليلا على ضرورة عزل المرضى إلى ما بعد الـ14 يوما الموصى بها، حتى لا يصيبوا الآخرين.

 

وأشارت الدراسة التي نشرت في المجلة الأمريكية لطب الجهاز التنفسي والرعاية الحرجة، إلى أن "الإصابات الأكثر شدة قد تكون معدية لوقت أطول من 8 أيام.

 

وأجريت الدراسة على 16 مريضا بفيروس كورونا، خضعوا للعلاج بمستشفى فى بكين خلال الفترة ما بين 28 يناير و9 فبراير، وأخذ الباحثون مسحات من الحلق لجميع المرضى في أيام مختلفة وتحليلها بحثا عن آثار للفيروس، وتوصلوا إلى هذه النتائج.

 
وكانت الفترة الماضية شهدت ارتفاعا فى حالات الإصابة والوفاة من جراء فيروس كورونا المستجد عالميا، وتسعى دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية مثل حظر التجوال وغيرها لمكافحة انتشار هذا الفيروس. 
 
 
وفيما سجلت تايلاند 127 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة الثلاثاء، وعدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 1651 والوفيات إلى 10، وفى المانيا أظهرت الإحصاءات أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 61913، كما قفز عدد حالات الوفاة بالمرض إلى 583 شخصا مع وفاة 128 شخصا حتى أمس الاثنين.
 
وأعلنت الصين، تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة بعد تراجع الأعداد على مدى 4 أيام، حيث تم رصد 48 إصابة جديدة في البر الرئيسي الاثنين، جميعهم أتوا من خارج البلاد.
 
وتجاوز عدد وفيات كورونا 3 آلاف شخص في الولايات المتحدة، الاثنين، في وقت استقبلت مدينة نيويورك مستشفى عائما تابع للبحرية الأميركية يضم 1000 سرير، في خطوة جديدة بمعركة المدينة المستميتة مع الوباء القاتل.
 
يذكر أن فيروس كورونا ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى فى مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى باقى المدن الصينية وصولا إلى مختلف دول العالم.

 


الصين

كورونا

فيروس

لجنة الصحة الوطنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة