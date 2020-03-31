اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:42 م
خالد صلاح
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الصين تساعد السودان فى مواجهة كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:53 م
الصين تساعد السودان فى مواجهة كورونا كورونا ارشيفية
وكالات

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قدمت الصين مساعدات طبية للسودان، لدعم قدرتها على مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، منذ ظهوره في الصين قبل أشهر.
 
ونشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مقطع فيديو، قالت إنه يوضح "مراسم توقيع تسليم مساعدات طبية من الحكومة الصينية لمساعدة السودان في مجابهة جائحة كورونا".
وأعلن السودان، اليوم الثلاثاء، تسجيل الإصابة السابعة على أراضيه بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".
 
وأكدت وزارة الصحة السودانية أن الحالة الجديدة لرجل أجنبي فى الستينيات من عمره، قدم من الإمارات يوم 14 مارس/ أذار الجاري.
 
ولفتت إلى أنه تم عزل المريض في أحد عنابر العزل بولاية الخرطوم، ويجري متابعة المخالطين للحالة من قبل الوزارة، التي أصدرت تعليمات بالإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها في أي مكان بالسودان.
 
وأعلن وزير الإعلام السوداني تعديل موعد ساعات حظر التجول المفروض في البلاد في إطار خطة الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد-19) في البلاد، منذ يومين.
 
 
وتم تعديل موعد ساعات حظر التجوال لتبدأ من السادسة بدلا من الثامنة مساء ابتداء من اليوم الثلاثاء.
 
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 787 ألف مصاب، بينهم أكثر من 37 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 165 ألف شخص.
 
وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 164 ألف مصاب وأكثر من 3100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 101 ألف إصابة، وأكثر من 11500 حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الثلاثاء.

كورونا

السودان

الصين

فيروس

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