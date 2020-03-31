بكين (أ ش أ)

أكد وزير التجارة الصينى "تشونج شان" أهمية أن تعزيز اقتصادات مجموعة العشرين التعاون، لضمان الاستقرار فى السلاسل العالمية للصناعة والتوريد، وقال شان -فى مؤتمر عبر الفيديو بشأن السيطرة على مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) حضره وزراء التجارة والاستثمار لدى مجموعة العشرين وفقا لوزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على جميع الأطراف اتخاذ تدابير فعالة مثل خفض التعريفات أو إلغائها وإزالة الحواجز التجارية وتيسير التجارة غير المقيدة.

وأضاف أنه ينبغي على اقتصادات مجموعة العشرين تعزيز التعاون الدولي في مجال إمدادات الوقاية والسيطرة وحماية حياة الشعوب والأفراد العاملين في المجال الطبي وسلامتهم في جميع البلدان. ودعا شان جميع الأطراف إلى الحفاظ على بيئة مفتوحة للتعاون العالمي، مشيرا إلى ضرورة إبقاء الأطراف أسواقها مفتوحة وحماية النظام التجاري متعدد الأطراف ومعارضة الحمائية.

اتفق وزراء التجارة بدول مجموعة العشرين، التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم، على إبقاء اقتصاداتهم مفتوحة وضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية وغيرها من السلع الحيوية في الوقت الذي يكافح فيه العالم فيروس كورونا سريع الانتشار.

كان زعماء المجموعة قد تعهدوا الأسبوع الماضي بضخ أكثر من خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحد من فقد الوظائف والدخل بسبب تفشي فيروس كورونا مع العمل على مواجهة أي انقطاع في الامدادات نتيجة إغلاق حكومات الحدود للحد من انتشار الفيروس.

وفي بيان مشترك بعد اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، تعهد وزراء التجارة باتخاذ "إجراءات ضرورية فورية" لتسهيل التجارة وتشجيع الإنتاج الإضافي للمعدات والأدوية وتقليل التعطيلات في سلاسل الإمداد.

وأضافوا أن كل الإجراءات الطارئة يجب أن تكون "محددة الأهداف ومتناسبة وشفافة ومؤقتة" مع الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية وعدم خلق "حواجز غير ضرورية" أمام التجارة.

كما تعهد الوزراء بالعمل على منع التربح والزيادات غير المبررة في الأسعار وضمان استمرار تدفق الإمدادات بأسعار معقولة.

وقال الوزراء "في الوقت الذي نكافح فيه الوباء بشكل فردي وجماعي ونسعى لتخفيف آثاره على التجارة الدولية والاستثمار، سنواصل العمل معا من أجل تهيئة أجواء للتجارة والاستثمار تتسم بالحرية والنزاهة والشفافية وعدم التمميز والقدرة على التنبؤ، ومن أجل إبقاء أسواقنا مفتوحة".

واتفق الوزراء على إخطار منظمة التجارة العالمية بأي إجراءات تتعلق بالتجارة يتم اتخاذها لإبقاء سلاسل الامداد دون تعطيل وقالوا إنهم سيجتمعون مجددا وفق ما تقتضيه الضرورة.

غير أن الوزراء لم يصلوا إلى حد الدعوة صراحة إلى إنهاء حظر التصدير الذي فرضته دول كثيرة منها فرنسا وألمانيا والهند، الأعضاء بالمجموعة، على أدوية وإمدادات طبية.