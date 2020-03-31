وأضاف أنه ينبغي على اقتصادات مجموعة العشرين تعزيز التعاون الدولي في مجال إمدادات الوقاية والسيطرة وحماية حياة الشعوب والأفراد العاملين في المجال الطبي وسلامتهم في جميع البلدان.

ودعا شان جميع الأطراف إلى الحفاظ على بيئة مفتوحة للتعاون العالمي، مشيرا إلى ضرورة إبقاء الأطراف أسواقها مفتوحة وحماية النظام التجاري متعدد الأطراف ومعارضة الحمائية.