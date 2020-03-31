الصحة الأفغانية: تسجيل 29 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا

كابول(أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 29 حالة إيجابية جديدة على الأقل مصابة بفيروس كورونا التاجى، ليرتفع العدد الإجمالى فى أفغانستان إلى 174 حالة، وقال وحيد الله ميار المتحدث باسم وزارة الصحة العامة -في تصريح لوكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- إن 29 حالة إيجابية على الأقل ظهرت في مقاطعات هرات وقندهار ودايكوندي ونمروز.

وكانت وزارة الصحة العامة الأفغانية،أعلنت أمس الاثنين، أنه تم تسجيل 25 حالة إيجابية جديدة على الأقل مصابة بفيروس كورونا التاجى ، في مقاطعات : هرات وكابول وبدخشان، ليرتفع العدد الإجمالي لعدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 145 حالة، وقال وحيد الله ميار ، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة - في تصريح لوكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم - إن 25 حالة إيجابية على الأقل ظهرت، من بينها: 22 حالة في "هرات " وحالتان في العاصمة ( كابول ) وحالة واحدة في "بدخشان" .