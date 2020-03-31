الصحة الأفغانية: تسجيل 29 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 29 حالة إيجابية جديدة على الأقل مصابة بفيروس كورونا التاجى، ليرتفع العدد الإجمالى فى أفغانستان إلى 174 حالة، وقال وحيد الله ميار المتحدث باسم وزارة الصحة العامة -في تصريح لوكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- إن 29 حالة إيجابية على الأقل ظهرت في مقاطعات هرات وقندهار ودايكوندي ونمروز.
وكانت وزارة الصحة العامة الأفغانية،أعلنت أمس الاثنين، أنه تم تسجيل 25 حالة إيجابية جديدة على الأقل مصابة بفيروس كورونا التاجى ، في مقاطعات : هرات وكابول وبدخشان، ليرتفع العدد الإجمالي لعدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 145 حالة، وقال وحيد الله ميار ، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة - في تصريح لوكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم - إن 25 حالة إيجابية على الأقل ظهرت، من بينها: 22 حالة في "هرات " وحالتان في العاصمة ( كابول ) وحالة واحدة في "بدخشان" .
وأضاف أن الأشخاص المصابين في "بدخشان " قدموا من إقليم "هرات " المتاخم لإيران حيث أثر الوباء على عشرات الآلاف من الأشخاص.
وكانت وزارة الصحة الأفغانية أعلنت السبت، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بلغت 104 حالات حتى الآن، ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - في نسختها الانجليزية - عن مسؤولين فى الوزارة - لم تسمهم - القول إن الوزارة فحصت الجمعة، أشخاصًا يشتبه في إصابتهم بالفيروس في إقليمي "هرات" و"فراه" ووجدت أن 14 منهم مصابون بالفيروس.
وكان مجلس الوزراء الأفغانى قرر الجمعة، فرض حظر تجول في العاصمة كابول، في محاولة لمكافحة انتشار فيروس (كوفيد-19) في البلاد.
وكانت السلطات الأفغانية، أعلنت أنها ستفرج عن 10 آلاف سجين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز، بعد أن قالت الحكومة الاثنين الماضى، إنها تدرس الإفراج عن السجناء لمنع تفشى فيروس كورونا الجديد، وذكرت وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية الاثنين، أنه من المقرر أن تطلق الحكومة الأفغانية سراح بعض السجناء فى إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وأفاد القصر الرئاسي الأفغاني في بيان بأن الرئيس محمد أشرف عبدالغني ترأس اجتماعا في وقت متأخر من الليلة الماضية لمناقشة هذا الأمر.
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