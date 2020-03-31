اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصحة الأفغانية: تسجيل 29 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:42 ص
الصحة الأفغانية: تسجيل 29 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا فيروس كورونا
كابول(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 29 حالة إيجابية جديدة على الأقل مصابة بفيروس كورونا التاجى، ليرتفع العدد الإجمالى فى أفغانستان إلى 174 حالة، وقال وحيد الله ميار المتحدث باسم وزارة الصحة العامة -في تصريح لوكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- إن 29 حالة إيجابية على الأقل ظهرت في مقاطعات هرات وقندهار ودايكوندي ونمروز.

وكانت وزارة الصحة العامة الأفغانية،أعلنت أمس الاثنين، أنه تم تسجيل 25 حالة إيجابية جديدة على الأقل مصابة بفيروس كورونا  التاجى ، في مقاطعات : هرات وكابول وبدخشان، ليرتفع العدد الإجمالي لعدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 145 حالة، وقال وحيد الله ميار ، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة - في تصريح لوكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم - إن 25 حالة إيجابية على الأقل ظهرت، من بينها: 22 حالة في "هرات " وحالتان في العاصمة ( كابول ) وحالة واحدة في "بدخشان" .

وأضاف أن الأشخاص المصابين في "بدخشان " قدموا من إقليم "هرات " المتاخم لإيران حيث أثر الوباء على عشرات الآلاف من الأشخاص.

وكانت وزارة الصحة الأفغانية أعلنت السبت، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بلغت 104 حالات حتى الآن، ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - في نسختها الانجليزية - عن مسؤولين فى الوزارة - لم تسمهم - القول إن الوزارة فحصت الجمعة، أشخاصًا يشتبه في إصابتهم بالفيروس في إقليمي "هرات" و"فراه" ووجدت أن 14 منهم مصابون بالفيروس. 

وكان مجلس الوزراء الأفغانى قرر الجمعة، فرض حظر تجول في العاصمة كابول، في محاولة لمكافحة انتشار فيروس (كوفيد-19) في البلاد.

وتبنت الحكومة الأفغانية هذا الإجراء وسط زيادة حادة في حالات الإصابة في الدول المجاورة؛ حيث سجلت باكستان حتى الآن 1400 حالة إصابة.. بينما تشير تقارير في الهند إلى أن عدد الإصابات تجاوز 800.

وكانت السلطات الأفغانية، أعلنت أنها ستفرج عن 10 آلاف سجين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز، بعد أن قالت الحكومة الاثنين الماضى، إنها تدرس الإفراج عن السجناء لمنع تفشى فيروس كورونا الجديد، وذكرت وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية الاثنين، أنه من المقرر أن تطلق الحكومة الأفغانية سراح بعض السجناء فى إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وأفاد القصر الرئاسي الأفغاني في بيان بأن الرئيس محمد أشرف عبدالغني ترأس اجتماعا في وقت متأخر من الليلة الماضية لمناقشة هذا الأمر.

 


افغانستان

الصحه الافغانيه

فيروس كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أفغانستان تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى لـ 145 حالة

الإثنين، 30 مارس 2020 02:25 م

أفغانستان ستفرج عن 10 آلاف سجين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 06:40 م

إصابة 4 من جنود حلف شمال الأطلسى فى أفغانستان بفيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:31 م

إصابة دبلوماسى أمريكى وآخر تركى بفيروس كورونا فى أفغانستان

الإثنين، 23 مارس 2020 12:43 م

أفغانستان تدرس الإفراج عن السجناء لمنع تفشى فيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 11:46 ص

أفغانستان تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 05:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

القروض وسيلة شركات الطيران الأوروبية لتجاوز أزمة الخسائر بسبب كورونا

القروض وسيلة شركات الطيران الأوروبية لتجاوز أزمة الخسائر بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة