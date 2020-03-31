الشروق الجزائرية: 4000 عامل صيني إلى الجزائر لبناء مستشفى لمواجهة "كورونا"

كتب مصطفى عنبر

نقلت صحيفة الشروق الجزائرية، عن وكالة الأنباء الصينية الرسمية، أن الحكومة الصينية قررت بناء مستشفى في الجزائر، يخصص لتوفير الخدمات الصحية الموجهة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، الذي أدخل الجزائر حالة من الاستنفار غير المسبوق.

ووتابعت الصحيفة الجزائرية إن نحو أربعة آلاف عامل صيني ونحو خمسة آلاف جزائري سيعملون معًا من أجل إنجاز هذا الصرح، فيما لم يشر المصدر الذي أورد الخبر، إلى المكان الذي سيشيد فيه المستشفى أو آجال إنجازه، وكذا طاقة استقباله للمرضى.

الوكالة ذاتها تحدثت أيضا عن الكفاءات المتخصصة (أطباء) التي قدمتها الصين إلى الجزائر من أجل محاربة هذا الوباء، والتي وصلت لجزائر مؤخرًا، فضلاً عن المساعدات الطبية، مشيرة إلى أن البعثة الطبية تتكون من سبعة أشخاص يرافقهم فريق عمل يتكون من خمسة أعضاء، بالإضافة إلى تجهيزات طبية، تقدر قيمتها بنحو 3.23 مليون يوان (عملة صينية)، أو ما يعادل 455 ألف دولار، موجهة لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

ووفق شينخوا فإن البعثة الطبية الصينية مختصة في معالجة الأمراض التنفسية، وأمراض القلب والعلاج المكثف والطب الصيني التقليدي، علما أن الفريق الطبي الصيني يتمتع بخبرة طويلة في محاربة الأمراض المعدية والأوبئة والوقاية منها.

يشار إلى أن الصين ساهمت في إنجاز العديد من الأصرحة التي بقيت شاهدة على صداقتها مع الجزائر.