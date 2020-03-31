اليوم السابع
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الشرطة الأمريكية تعتقل قسّاً لإصراره على عقد الصلوات رغم قرار منع التجمعات

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:22 م
الشرطة الأمريكية تعتقل قسّاً لإصراره على عقد الصلوات رغم قرار منع التجمعات الشرطة الأمريكية تعتقل قسا
كتبت رباب فتحى

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قال موقع بى بى سى عربى إن السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية اعتقلت قسّاً، لتجاهله أوامر الطوارئ المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، وإصراره على تقديم الخدمة الكنسية للحشود.

وقال مسئولو الشرطة إنهم طالبوا القس رودني براون، والعاملين في كنيسة تامبا باي، مراراً، بالتوقف عن تقديم الخدمات الكنسية للناس، والالتزام بتجنب التجمعات خشية انتقال العدوى، لكن "القس أصر على إقامة قداس الأحد".

وفي مؤتمر صحفي، قال مأمور شرطة مقاطعة هيلزبره، تشاد كرونستر، إن "استهانة القس بالحياة البشرية، عرضت حيوات مئات الأشخاص في دائرته للخطر، ووضعت حياة آلاف السكان الذين تواصلوا معهم، هذا الأسبوع، على المحك".

وسجلت الولايات المتحدة، حتى الآن، أكثر من 163ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وما يجاوز 3000 وفاة جراء الوباء العالمي.

وبذلك تتجاوز الولايات المتحدة إيطاليا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد -19، الذي يسببه الفيروس.

وتعتبر نيويورك المدينة الأكثر تضرراً في الولايات المتحدة؛ إذ سجلت 914 وفاة، وفقاً لجامعة جون هوبكنز.

ويعيش 3 من كل 4 أمريكيين تحت شكلٍ من أشكال الإغلاق، في ظل لجوء المزيد من الولايات إلى تشديد الإجراءات الاحترازية الرامية لمنع تفشي الوباء.

وتعد ماريلاند، وفرجينيا، وتينيسي الأحدث عهداً في قائمة الولايات التي فرضت على المواطنين التزام منازلهم، والتي شملت 32 ولاية من بين الولايات الأمريكية الخمسين.

 


كورونا

كورونا فى امريكا

تفشي كورونا

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