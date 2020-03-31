اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:19 م
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السودان يتسلم 400 ألف كمامة طبية من الصين

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:37 م
السودان يتسلم 400 ألف كمامة طبية من الصين كمامه ارشيفية
وكالات

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تسلم رئيس شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر بشير مانيس، 400 ألف كمامة طبية في دعم أولي مقدم من الصين سلمها سفير بكين لدى الخرطوم ما شين مين.
 
وقال مانيس، إن "العالم كله يتابع مقدرة الصين على مجابهة الوباء لحماية شعبها والاستفادة من تجربتها ونجاحها"، معربا عن تقدير حكومة وشعب السودان للصين حكومة وشعبا على هذا التضامن.
 
من جهتها أكدت سارة عبد العظيم نائب وزير الصحة، على أن "المنحة تعتبر الجزء الأول من الدعم المقدم من الصين للسودان، وأن هناك دفعات أخرى".
 
بدوره، قال سفير الصين لدى الخرطوم، إن "السودانيين بمختلف مشاربهم عبروا عن تعاطفهم ودعمهم للشعب الصيني متمنين له تجاوز محنته"، وأضاف: "أن الوضع في الصين حاليا يتجه نحو التعافي التام من وباء كورونا والحياة عادت إلى طبيعتها واستطاعت الدولة أن تعمل في وقت واحد لاحتواء الفيروس".
 
وشدد على أن تفشي وباء كورونا في أنحاء العالم يحتاج إلى التعاون الدولي لمجابهته، مبينا أن الجانب الصيني ظل متمسكا بمفهوم "المستقبل المشترك للبشرية"، وعمل على تفعيل التعاون الدولي لتنسيق السياسات وإجراءات المكافحة وتقاسم المعلومات.
 
وأشار إلى أن "هذه المنحة ستساعد السودان في مواجهة فيروس كورونا"، وأن حكومة بلاده قررت تقديم المزيد من المعونات الطبية إلى السودان في المرحلة المقبلة.

عمر بشير مانيس

كمامه

السودان

الصين

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