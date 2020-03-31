السفارة الروسية فى روما تنكس الأعلام تضامنا مع الشعب الإيطالى

وكالات

نكست السفارة الروسية في روما، اليوم الثلاثاء، العلم الوطني تضامنا مع الشعب الإيطالي في الحداد على أرواح ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكتبت السفارة على "تويتر": "سفارة روسيا الاتحادية لدى جمهورية إيطاليا تنضم لمبادرة الرابطة الوطنية لبلديات إيطاليا، في الوقفة التذكارية الصامتة، اليوم نكسنا العلم الوطني حداداً وتضامناً مع الشعب الإيطالي".

هذا وتم الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا فيروس كورونا المستجد ودعماً للعمال في الرعاية الصحية.

وخلال وقفة تذكارية صامتة، تم تنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد، وذلك حدادا على ضحايا فيروس كورونا المستجد بالبلاد، الذي راح ضحيته حتى الآن أكثر من 11 ألف شخص في إيطاليا فقط وهو أكبر عدد من الوفيات بسبب كورونا في العالم، باستثناء الولايات المتحدة، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 101739 حالة.

وتأكيداً لمخاطر المرض، أعلنت نقابة الأطباء وفاة 11 طبيبا آخرين يوم الأمس الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي للتوفيات في صفوف الكادر الطبي إلى 61.

وانتشر الفيروس حتى الآن في 178 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3309.