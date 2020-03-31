اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:50 م
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السعودية وباكستان تبحثان الجهود الدولية لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:31 م
السعودية وباكستان تبحثان الجهود الدولية لمواجهة كورونا الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
وكالات

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تلقى وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء، من وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين بحثا، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود الدولية لمواجهة جائحة "كورونا" المستجد، إضافة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

في سياق أخر، دعا وزير الحج السعودي، دو العالم الإسلامي إلى التريث قبل القيام بأي خطط للحج هذا العام حتى تتضح الرؤية بشأن كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.

وقال وزير الحج السعودي، إن المملكة جاهزة لاستقبال وخدمة الحجاج في أي وقت ولكن الأولوية للحفاظ على سلامتهم.


السعوديه

فيصل بن فرحان

باكستان

الخارجيه السعوديه

كورونا

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