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السعودية تعقم 4 ملايين متر سجاد و17مليون مصحف و69 ألف دورة مياه

الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:25 م
السعودية تعقم 4 ملايين متر سجاد و17مليون مصحف و69 ألف دورة مياه تطهير مساجد السعوديه
كتب - إسماعيل رفعت

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أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المرحلة الأولى من برنامج تعقيم ونظافة المساجد بمختلف مناطق المملكة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين مرتادي بيوت الله ومواكبة لجهود القيادة الرشيدة فى التصدى لفيروس كورونا.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة أوضح أن عدد المساجد التي تم تعقيمها حتى تاريخ يوم أمس الإثنين بلغ 8724 مسجد وجامع فى مختلف مناطق المملكة ، شملت أعمال الصيانة والتعقيم (4.362.000) متر مربع من السجاد، و(17.448.000) من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، إلى جانب تعقيم 15 ألف قطعة من السجاد المستطيل و(523.440) دولاب وحاملات مصاحف، و(69.792) ألف دورة مياه و (50) مغسلة أموات.

وشارك في عمليات التعقيم والنظافة (12) ألف عامل وفني صيانة من كوادر شركات وطنية متخصصة في أعمال الصيانة والتشغيل وفق معايير عالية الدقة، كما راقب وأشرف على التنفيذ (1200) موظف إداري ومشرفيين صيانة ومراقبين مساجد من أبناء الوطن بمختلف فروع الوزارة الثلاثة عشر بمناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير الصادر بهذا الشأن أنها بدأت العمل اليوم فى تنفيذ المرحلة الثانية والتى تستمر حتى يتم الانتهاء من تعقيم كافة المساجد المشمولة بعقود الصيانة والتشغيل وغير المشمولة فى مختلف مناطق المملكة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التى تنفذها فى خدمة بيوت الله والعناية بها.

جدير بالذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ كان قد أصدر مؤخراً تعميماً إلى جميع فروع الوزارة والمرافق المرتبطة بها بتكليف شركات الصيانة والنظافة البدء بتعقيم المساجد والجوامع عقب إغلاقها لتكون مهيأة لاستقبال المصلين عقب انتهاء إيقاف الجمعة والجماعات في المساجد الذي أفتت به هيئة كبار العلماء بالمملكة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.


وزاره الشئون الاسلاميه

السعوديه

تطهير المساجد

كورونا

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