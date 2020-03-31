السعودية ترسل مساعدات غذائية عاجلة للنازحين باليمن

إيمان حنا

أرسلت المملكة العربية السعودية،عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حزمة عاجلة من المساعدات للنازحين فى اليمن، اشتملت على المواد الطبية كدعم لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة سقطرى.

وأكد محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، أهمية مثل هذا الدعم ودوره في التخفيف من معاناة أهالي الأرخبيل، مثمنا دعم المملكة العربية السعودية لليمن فى مختلف المجالات. وفق بيان صحفى.

ودشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، مشروع توزيع وتأمين مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة للنازحين من محافظة الجوف إلى محافظتي مأرب وحضرموت. ويتضمن المشروع توزيع 1,750 سلة غذئية، و1,300 حقيبة إيوائية يستفيد منها 10,500 فرد من الأسر النازحة.

وقام فريق المركز بتوزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، مساعدات غذائية للنازحين من محافظة عمران إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، شملت 500 سلة غذائية استفاد منها 3,000 فرد.

وفي السياق ذاته، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 1,500 كرتون من التمور للمتضررين من الأمطار والسيول في مخيمات النازحين بمحافظة عدن، استفاد منها 1,500 أسرة.

يأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية المتواصلة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في كافة القطاعات وفي طليعتها القطاع الصحي.