اليوم السابع
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"الزراعة": حزمة إرشادية لمحاصيل الفاكهة المتساقطة.. والمشمش بالمقدمة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:00 ص
"الزراعة": حزمة إرشادية لمحاصيل الفاكهة المتساقطة.. والمشمش بالمقدمة محصول المشمش
كتب عز النوبى

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أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة توصيات ارشادية لمزارعى الفاكهة المتساقطة خلال الفترة الحالية خاصة "التفاح، الكمثرى ـ، الخوخ، المشمش ـ، البرقوق ـ الكاكى "، لزيادة الإنتاج .

"اليوم السابع " يقدم أهم الممارسات الجيدة خاصة فى طرق الرى والتسميد لمتابعة محاصيل الفاكهة المتساقطة لزيادة الإنتاج

-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم التزهير.

-التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة بالعزيق السطحى .

ـ-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة .

-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط .

معاملات خاصة لأشجار الكمثرى :

ـ تطبيق برنامج مقاومة اللفحة النارية من بدء تحرك البراعم وحتى تمام العقد

ـ مقاومة البياض بأحد المبيدات الجهازية الموصى بها وكذلك مقاومة الثاقبات.

ـ رش حامض جبرليك ( بيرلكس ) 15 جزء فى المليون ( 9 قرص ) عند 30% تزهير وعند 70 % تزهير ثم بعدها ب 4ـ7 أيام ترش بمركب السيتوفكس بمعدل 120لتر / لتر ماء.

 وعن التسميد :

-يتم منع تسميد أشجار الكمثرى المثمرة أثناء التزهير.

-باقى الأنواع المبكرة تسمد بمعدل 250جم سلفات بوتاسيوم / شجرة أما الأنواع المتأخرة تسمد ب 250 : 500جم سلفات نشادر / شجرة + 250 : 500جم سلفات بوتاسيوم / شجرة فى الأراضى القديمة، أما فى الأراضى الجديدة يضاف 250جم نترات نشادر + 125جم سلفات بوتاسيوم + 50سم3 حمض فوسفوريك لكل م3 ماء ري.

-الكاكى تسمد بمعدل 1 كجم سلفات منجنيز + 1كجم سلفات حديد + 1كجم سلفات زنك + 1كجم سلفات ماغنسيوم + 3 لتر من ( حمض النيتريك – الفوسفوريك – الكبريتيك ).

-السماد الورقى يضاف رشاً عن ظهور أعراض نقص للعناصر الصغرى على الأشجار .

وعن برنامج الرى

- فى الأراضى القديمة يتم إعطاء رية غزيرة عند انتفاخ البراعم لأشجار الكمثرى والكاكى والمشمش والخوخ والبرقوق ثم يتم منع الرى وحتى تمام العقد، ولا يتم الرى إلا فى الضرورة .

- فى الجديدة يتم الاستهلاك المائى حسب عمر الأشجار تحت نظام الرى بالتنقيط لتر/يوم/شجرة حسب الظروف الجوية ونوع التربة.


الفاكهة المتساقطة

المحاصيل الزراعية

الارشاد الزراعى

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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