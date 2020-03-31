"الزراعة": حزمة إرشادية لمحاصيل الفاكهة المتساقطة.. والمشمش بالمقدمة

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة توصيات ارشادية لمزارعى الفاكهة المتساقطة خلال الفترة الحالية خاصة "التفاح، الكمثرى ـ، الخوخ، المشمش ـ، البرقوق ـ الكاكى "، لزيادة الإنتاج .
"اليوم السابع " يقدم أهم الممارسات الجيدة خاصة فى طرق الرى والتسميد لمتابعة محاصيل الفاكهة المتساقطة لزيادة الإنتاج
-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم التزهير.
-التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة بالعزيق السطحى .
ـ-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة .
-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط .
معاملات خاصة لأشجار الكمثرى :
ـ تطبيق برنامج مقاومة اللفحة النارية من بدء تحرك البراعم وحتى تمام العقد
ـ مقاومة البياض بأحد المبيدات الجهازية الموصى بها وكذلك مقاومة الثاقبات.
ـ رش حامض جبرليك ( بيرلكس ) 15 جزء فى المليون ( 9 قرص ) عند 30% تزهير وعند 70 % تزهير ثم بعدها ب 4ـ7 أيام ترش بمركب السيتوفكس بمعدل 120لتر / لتر ماء.
وعن التسميد :
-يتم منع تسميد أشجار الكمثرى المثمرة أثناء التزهير.
-باقى الأنواع المبكرة تسمد بمعدل 250جم سلفات بوتاسيوم / شجرة أما الأنواع المتأخرة تسمد ب 250 : 500جم سلفات نشادر / شجرة + 250 : 500جم سلفات بوتاسيوم / شجرة فى الأراضى القديمة، أما فى الأراضى الجديدة يضاف 250جم نترات نشادر + 125جم سلفات بوتاسيوم + 50سم3 حمض فوسفوريك لكل م3 ماء ري.
-الكاكى تسمد بمعدل 1 كجم سلفات منجنيز + 1كجم سلفات حديد + 1كجم سلفات زنك + 1كجم سلفات ماغنسيوم + 3 لتر من ( حمض النيتريك – الفوسفوريك – الكبريتيك ).
-السماد الورقى يضاف رشاً عن ظهور أعراض نقص للعناصر الصغرى على الأشجار .
وعن برنامج الرى
- فى الأراضى القديمة يتم إعطاء رية غزيرة عند انتفاخ البراعم لأشجار الكمثرى والكاكى والمشمش والخوخ والبرقوق ثم يتم منع الرى وحتى تمام العقد، ولا يتم الرى إلا فى الضرورة .
- فى الجديدة يتم الاستهلاك المائى حسب عمر الأشجار تحت نظام الرى بالتنقيط لتر/يوم/شجرة حسب الظروف الجوية ونوع التربة.
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